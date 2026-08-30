River, cerca de vender a Joaquín Freitas a Flamengo por una cifra millonaria

El delantero de 19 años podría continuar su carrera en Brasil luego de que el club de Río de Janeiro avanzara en las negociaciones con los de Núñez.
River está cerca de concretar la venta de Joaquín Freitas a Flamengo por una cifra cercana a los 17 millones de dólares, entre una suma fija y bonos por objetivos. El delantero de 19 años es seguido desde hace varias semanas por el conjunto brasileño, que formalizó su interés en los últimos días y aceleró las conversaciones. Si bien todavía quedan detalles por resolver, el futbolista pretende continuar su carrera en Brasil, motivo de su ausencia ante Banfield.
La operación contempla que River conserve el 20% de los derechos económicos de Freitas ante una futura transferencia. Las partes todavía deben definir aspectos vinculados con los objetivos y la forma de pago, mientras que Flamengo ya tendría preparado el contrato del juvenil. El Millonario había rechazado anteriormente dos propuestas inferiores, pero finalmente aceptó avanzar luego del pedido del propio futbolista para ser transferido.
Freitas había firmado su primer contrato profesional con River a fines de 2025, con una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de dólares. En caso de concretarse la operación, el club de Núñez también deberá destinar un millón de dólares a Acassuso, institución donde el delantero realizó su formación y que mantiene un acuerdo con River desde su llegada. La posible transferencia se produciría después de un mercado en el que el Millonario gastó alrededor de 60 millones de dólares en nueve refuerzos.
El delantero debutó en Primera en noviembre de 2025 frente a Vélez y rápidamente fue tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y luego por Eduardo Coudet. Freitas disputó 30 partidos con River, 12 como titular, convirtió un gol y aportó dos asistencias. Su único tanto fue ante Banfield, en el último partido de Gallardo al frente del equipo, y en sus últimas presentaciones Coudet incluso lo utilizó como volante por derecha.
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