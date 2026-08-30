River, cerca de vender a Joaquín Freitas a Flamengo por una cifra millonaria

Freitas había firmado su primer contrato profesional con River a fines de 2025, con una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de dólares. En caso de concretarse la operación, el club de Núñez también deberá destinar un millón de dólares a Acassuso, institución donde el delantero realizó su formación y que mantiene un acuerdo con River desde su llegada. La posible transferencia se produciría después de un mercado en el que el Millonario gastó alrededor de 60 millones de dólares en nueve refuerzos.