Tomás Etcheverry arrasó en su debut n el US Open

Además, el argentino volvió a superar a Kopriva, a quien ya había derrotado este año en el ATP 500 de Río de Janeiro. El triunfo le permitió alcanzar las 19 victorias en torneos de Grand Slam y apenas la quinta en el US Open. Su mejor actuación en Flushing Meadows fue la tercera ronda alcanzada en 2024.

Un año irregular y el objetivo de recuperar confianza

Etcheverry atraviesa una temporada con altibajos. En 2026 acumula 24 victorias y 21 derrotas y llegó a la tercera ronda del Australian Open, pero luego sufrió eliminaciones tempranas en Roland Garros y Wimbledon.

“Ganar en sets corridos es importante en las primeras rondas para el físico, y hacerlo de la manera que lo hice”, destacó el argentino después del partido. También explicó que venía trabajando bien durante la semana y que pudo trasladar al partido las buenas sensaciones de los entrenamientos.

El platense reconoció además que su objetivo es recuperar regularidad para acercarse nuevamente al grupo de los mejores del circuito. “Para ser Top 20, uno tiene que ser mucho más regular y constante, jugar bien en todas las superficies”, señaló.

Sobre sus altibajos durante la temporada, Etcheverry consideró que confianza y estado físico están estrechamente relacionados. “Cuando uno está con confianza es más fácil, todo se encadena, empieza a jugar en modo automático”, explicó.

Su próximo rival saldrá del partido entre el español Martín Landaluce, 65°, y el británico Jacob Fearnley, 101°, quien ingresó al cuadro como lucky loser.

Tirante perdía en el quinto y se suspendió

La jornada también tuvo participación argentina en singles. Thiago Tirante, 42° del mundo, quedó con su partido suspendido por lluvia frente al francés Adrian Mannarino, 67°. El europeo se impone 4-6, 3-6, 6-3, 6-3 y 5-2, por lo que el encuentro deberá completarse.

Tirante llegaba en un gran momento después de alcanzar los octavos de final del Masters 1000 de Montreal y los cuartos en Cincinnati, pero no pudo sostener la ventaja inicial ante el experimentado francés.

Derrota de Solana Sierra

En el cuadro femenino, en tanto, Solana Sierra fue eliminada en primera ronda. La marplatense, 91ª del ranking, perdió ante la ucraniana Elina Svitolina, novena del mundo, por 6-1 y 6-2 en apenas 52 minutos.

Svitolina dominó desde el comienzo y ganó el 92% de los puntos con su primer servicio. Sierra, en cambio, cometió 25 errores no forzados y apenas pudo conectar cinco winners. La ucraniana terminó imponiéndose por 56 puntos contra 28.