Racing no levanta cabeza: Independiente Rivadavia le ganó y es líder de la Anual

El local se puso 2 a 1 arriba a los 25' del complemento a través de un desvío de Fabrizio Sartori en el área chica con justicia después de convertir en figura a Cambeses. Previamente, el arquero de la Academia había sostenido en partido a su equipo. Y, en tiempo de descuento, llegó el 3-1 del equipo de Berti: Arce hizo la personal para quedar mano a mano con Cambeses y si bien el arquero le atajó su remate pudo anotar en el rebote para liquidar la historia.