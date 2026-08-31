Racing no levanta cabeza: Independiente Rivadavia le ganó y es líder de la Anual

El equipo de Alfredo Berti venció 3 a 1 a La Academia en Mendoza y profundizó su mal momento en el Torneo Clausura, donde lleva seis encuentros sin conocer el triunfo.
Racing no levanta cabeza en el Torneo Clausura: Independiente Rivadavia le ganó 3 a 1 en Mendoza y profundizó su mal momento, que lo tiene anteúltimo en la Zona B y sin conocer la victoria hace seis encuentros. La Academia se está acostumbrando a regalar puntos en las primeras fases de los campeonatos locales y actualmente está muy complicado para clasificar a alguna copa internacional para el próximo año.
Independiente Rivadavia tuvo una inmejorable ocasión para adelantar a su equipo a los ocho minutos con un penal pero Facundo Cambeses se agigantó ante Alex Arce para mantener el 0 a 0 en el marcador. Y, a los 19 minutos, La Academia se puso 1-0 con un latigazo de Matko Miljevic de afuera del área.
De todas maneras, Independiente Rivadavia arrinconó a Racing, tiró varias veces al arco en una misma jugada y Gonzalo Rios terminó venciendo la resistencia de Cambeses a los 39' de juego. Tras el tanto, el equipo de Berti fue claramente superior al visitante y logró la diferencia en el marcador.
El local se puso 2 a 1 arriba a los 25' del complemento a través de un desvío de Fabrizio Sartori en el área chica con justicia después de convertir en figura a Cambeses. Previamente, el arquero de la Academia había sostenido en partido a su equipo. Y, en tiempo de descuento, llegó el 3-1 del equipo de Berti: Arce hizo la personal para quedar mano a mano con Cambeses y si bien el arquero le atajó su remate pudo anotar en el rebote para liquidar la historia.
Independiente Rivadavia sumó un nuevo triunfazo y sigue peleando todos los frentes: Torneo Clausura, Copa Argentina, Campeón de Liga y Copa Libertadores. Por su parte, Racing necesita despertar ya porque se quedará sin títulos este año y con poco por jugar en el próximo.
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