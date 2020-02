"El otro día leí que estaba peleado por Román. Es 100% mentira, mentira absoluta. No hubo ni un entredicho por un café. Creo que tendrá mucho que ver porque recorté los tickets para periodistas. Más de 100 para los medios. No se me ocurre por qué podría tener un conflicto con Román. Yo no pedí licencias de la vicepresidencia. Es muy difícil hablar de algo que no pasó", aclaró Mario.

Embed La aclaración de Mario sobre la supuesta pelea con Riquelme pic.twitter.com/VS0VDg5cvn — Vorterix (@Vorterix) February 17, 2020

ADEMÁS

Boca goleó a Central Córdoba, no le pierde pisada a River y sueña

River le ganó a Banfield y está cada vez más cerca de ser campeón

Piñas, facazos y corridas en una brutal batalla en Nueva Chicago