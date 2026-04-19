Claudio Úbeda: de "pudimos ganar por más" a elogios a Leandro Paredes

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"Vivo este momento con la misma tranquilidad con la que he pasado estos cinco meses. Soy un tipo bastante tranquilo para saber el contexto en el que uno está trabajando y las presiones y obligaciones que uno tiene en un club tan grande como Boca; son exigencias diarias y tenemos que responder todos los días. Tenemos bien en claro de qué manera lo tenemos que hacer y de qué manera lo intentamos, y lo fuimos haciendo. Por suerte, los resultados nos respaldaron y acá estamos, construyendo este equipo, que va creciendo, se siente con confianza y hoy ganó un partido importantísimo", dijo.

"Lo mío personal es irrelevante en función del equipo. Lo más importante es que Boca gane, que el equipo esté bien y que los jugadores estén conformes con la manera de trabajar. Hay mucha gente atrás de esto que nos atiende de forma increíble en el día a día. Estamos muy a gusto y creo que eso implica poder trabajar con tranquilidad y tener resultados. El factor más importante es sentir que el plantel responde a lo que uno requiere día a día. Tenemos jugadores de jerarquía y material como para saber qué hacer y de qué manera queremos trabajar; eso hace que funcione mejor", continuó.

Por último, elogió a Paredes: "Es un líder natural, un jugador extraordinario, nuestro jugador de selección. No descubro nada con eso. Tiene mucha humildad, sabe llevar el grupo adelante de muy buena manera, ayuda a que el día a día sea siempre mejor y a que el ambiente sea agradable para todos".

Y se refirió a su molestia por la que pidió el cambio: "Llegó al entretiempo con una sobrecarga en el isquiotibial y dijo que estaba para seguir. Lo fuimos midiendo con respecto a la evolución del partido y por eso después salió. No tiene más que una sobrecarga, no tiene ningún tipo de lesión muscular".