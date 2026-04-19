Boca agrandó su paternidad sobre River: cómo quedó el historial del Superclásico

El Xeneize venció 1 a 0 al Millonario en el Monumental con un gol de penal de Leandro Paredes y ahora le lleva seis encuentros a favor a su eterno rival.
Boca venció 1 a 0 a River en el Monumental con un gol de penal de Leandro Paredes, le puso fin al invicto del equipo de Coudet y agrandó su paternidad al eterno rival: ahora le lleva seis partidos. Sí, recuperó una diferencia que supo tener hace un tiempo cercano.
Con este triunfo, Boca llegó a 94 victorias, River se quedó con 88 y hubo 84 empates después de 266 ediciones del Superclásico. "Lo vamos a seguir acortando hasta superarlos", expresó Marcelo Gallardo tras la victoria 2 a 1 de River a Boca en abril del año pasado en donde el club de Núñez quedaba a cuatro. Sin embargo, Boca metió dos triunfos seguidos en el Superclásico y estiró a seis encuentros la diferencia.
River le dominó el historial a Boca desde 1913 a 1950. Después, el club azul y oro estuvo arriba en la década del 50' y así se mantuvo hasta los 80', cuando el Millonario volvió a la cima por un puñado de encuentros. El club de la Ribera venció 4 a 3 a River en la Copa Libertadores 1991 y desde allí se mantiene arriba en el historial.
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