Boca agrandó su paternidad sobre River: cómo quedó el historial del Superclásico

River le dominó el historial a Boca desde 1913 a 1950. Después, el club azul y oro estuvo arriba en la década del 50' y así se mantuvo hasta los 80', cuando el Millonario volvió a la cima por un puñado de encuentros. El club de la Ribera venció 4 a 3 a River en la Copa Libertadores 1991 y desde allí se mantiene arriba en el historial.