Sebastián Driussi se lesionó y debió salir a los 16 minutos del Superclásico

Con 16 minutos en el marcador, mientras Leandro Brey estaba dispuesto a sacar del arco con el balón en sus manos, Driussi se tiró al césped y pidió el cambio. Eduardo Coudet observó la situación y le pidió que se levante y se prepare a Maximiliano Salas, a quien el hincha lo apoyó al ingresar al campo como nunca en el último tiempo.