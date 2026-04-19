El delantero de River, que tiene un gran antecedente de lesiones desde que volvió al club, sintió una molestia y fue reemplazado por Maximiliano Salas en el derby.
Sebastián Driussi se lesionó y debió salir a los 16 minutos del Superclásico. El delantero de River, que tiene un gran antecedente de lesiones desde que volvió al club, sintió una molestia y pidió el cambio, terminando siendo reemplazado por Maximiliano Salas en el derby.
Con 16 minutos en el marcador, mientras Leandro Brey estaba dispuesto a sacar del arco con el balón en sus manos, Driussi se tiró al césped y pidió el cambio. Eduardo Coudet observó la situación y le pidió que se levante y se prepare a Maximiliano Salas, a quien el hincha lo apoyó al ingresar al campo como nunca en el último tiempo.
Una vez que llegó al banco de suplentes, el cuerpo médico le puso hielo en la zona afectada, el isquiotibial derecho. Y el protagonista se tapó el rostro, como símbolo de su frustración de sufrir una nueva lesión y perderse el Superclásico en el Monumental.
Driussi acumula varias lesiones musculares desde su regreso a River y habrá que esperar a los estudios para conocer cuánto tiempo demandará su nueva recuperación. De esta manera, es una nueva baja para el Superclásico para Chacho, quien también perdió a Fausto Vera y Juan Fernando Quintero en el último encuentro contra Carabobo.
comentar