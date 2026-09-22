Mauro Icardi apuntó contra el Ministerio de Transporte por la suspensión de su licencia

El delantero cuestionó la medida de la Provincia y sostuvo que posee un registro italiano vigente hasta 2029, además de rechazar el motivo por el que se inició el procedimiento en su contra.
Mauro Icardi cuestionó duramente al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires después de que las autoridades resolvieran inhabilitarlo preventivamente para conducir. El delantero respondió en X a la publicación oficial sobre la medida y aseguró que tiene una licencia italiana vigente hasta 2029. “Me parece raro que hasta el ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, escribió.
El futbolista también explicó su postura sobre la documentación y volvió a apuntar contra las autoridades bonaerenses. “La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea”, sostuvo Icardi. Luego, cuestionó directamente la sanción: “¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”.
La decisión se tomó después de que la China Suárez publicara un video en el que aparece fuera del auto mientras Icardi manejaba. En las imágenes, la actriz se desabrocha el cinturón, se acomoda sobre la ventanilla y deja gran parte del cuerpo fuera del vehículo. Desde Transporte consideraron que la situación puso en riesgo a los ocupantes y a terceros, y señalaron que también evidenció “la negligencia del conductor al continuar la marcha ante una maniobra de esas características”.
Tras corroborar la situación de su registro, la Provincia dispuso la inhabilitación preventiva en el marco de la Ley Provincial N° 13.927. Según explicaron desde el gobierno bonaerense, al tener domicilio en la provincia, Icardi deberá realizar el trámite correspondiente en la jurisdicción que le corresponda si quiere obtener una nueva licencia. Además, deberá atravesar previamente una evaluación para determinar si está en condiciones de volver a conducir.
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