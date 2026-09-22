Mauro Icardi apuntó contra el Ministerio de Transporte por la suspensión de su licencia

La decisión se tomó después de que la China Suárez publicara un video en el que aparece fuera del auto mientras Icardi manejaba. En las imágenes, la actriz se desabrocha el cinturón, se acomoda sobre la ventanilla y deja gran parte del cuerpo fuera del vehículo. Desde Transporte consideraron que la situación puso en riesgo a los ocupantes y a terceros, y señalaron que también evidenció “la negligencia del conductor al continuar la marcha ante una maniobra de esas características”.