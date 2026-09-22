Argentina festejó por duplicado en hockey: Los Leones y Las Leonas ganaron el oro

Los seleccionados argentinos derrotaron de manera contundente a Chile en la final y cerraron una jornada histórica en las sumaron otro medalla dorada en los Juegos Suramericanos.
El hockey argentino tuvo una jornada perfecta en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, con Los Leones y Las Leonas consagrándose campeones. Ambos seleccionados enfrentaron a Chile en el partido definitivo y lograron imponerse con autoridad. El equipo masculino ganó 3 a 1, mientras que el femenino goleó 5 a 0 para sumar dos nuevas medallas de oro para el deporte argentino.
Las Leonas se impusieron 5-0 ante Chile con las actuaciones goleadoras de Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y en dos oportunidades Lourdes Pisthon. El conjunto dirigido por Juan Martín López cerró una campaña impecable, con cinco triunfos, 48 goles a favor y apenas dos en contra, después de superar también a Paraguay, Uruguay y Perú.
Con esta consagración, Las Leonas consiguieron su cuarta medalla de oro en los Juegos Suramericanos. Habían ganado las primeras tres ediciones en las que participaron, mientras que en Asunción 2022 perdieron la final justamente ante Chile y obtuvieron la medalla de plata. En Santa Fe, además, habían derrotado 5-1 al seleccionado trasandino durante la fase de grupos.
Los Leones también derrotaron a Chile, pero por 3-1, para conquistar su quinto oro suramericano. Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini fueron los autores de los goles del equipo conducido por Juan Manuel Vivaldi, que terminó invicto con cinco victorias, 41 tantos a favor y apenas tres en contra. En la fase de grupos ya había vencido 5-1 al mismo rival.
El seleccionado masculino mantiene así un récord impresionante en los Juegos Suramericanos: 24 victorias y apenas un empate en cinco participaciones. Antes de Santa Fe había sido campeón en Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018 y Asunción 2022. En esta edición también protagonizó una de las grandes goleadas del torneo, con el 22-0 frente a Perú en la primera fecha.
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