Argentina festejó por duplicado en hockey: Los Leones y Las Leonas ganaron el oro

Los Leones también derrotaron a Chile, pero por 3-1, para conquistar su quinto oro suramericano. Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini fueron los autores de los goles del equipo conducido por Juan Manuel Vivaldi, que terminó invicto con cinco victorias, 41 tantos a favor y apenas tres en contra. En la fase de grupos ya había vencido 5-1 al mismo rival.