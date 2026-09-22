La AFA anunció cambios para los torneos de 2027 y la creación de una nueva copa

La medida contempla modificaciones en los playoffs, la implementación de estadios neutrales desde semifinales y la creación de la Recopa de Campeones.
La AFA anunció modificaciones para la temporada 2027 durante la reunión del Comité Ejecutivo, que se llevó a cabo este martes en el Predio Lionel Messi de Ezeiza. Además de repasar los resultados y los principales indicadores del año, se trataron distintas propuestas para la próxima campaña. Los cambios más relevantes estarán vinculados con los playoffs, las sedes de las semifinales, el mercado de pases y la creación de una nueva competencia oficial.
En cuanto a la definición de los torneos, se decidió que haya alargue desde los octavos de final, con el objetivo de “ponderar la competitividad”, según informó la Liga Profesional. A su vez, se aprobó que las semifinales se disputen en estadios neutrales, una condición que hasta ahora se aplicaba únicamente en las finales. “Se sugirió implementar la condición de estadio neutral a partir de las semifinales, promoviendo un impacto económico positivo, el disfrute de ambas parcialidades y el desarrollo federal del torneo. Esto fue aprobado”, comunicó la organización.
Otro de los temas analizados fue el cierre del mercado de pases, con la intención de equiparar sus fechas con las de las demás federaciones que integran la Conmebol. La mayoría de los futbolistas argentinos que emigran se incorporan a clubes de esos países, por lo que se busca una mayor coordinación entre los calendarios. Además, se aprobó la creación de la Recopa de Campeones, que comenzará a disputarse en 2027 con un formato triangular entre los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.
Por otra parte, el Comité Ejecutivo no aprobó por el momento las modificaciones impulsadas por River, aunque se remarcó que sus propuestas serán tenidas en cuenta durante 2027, con la posibilidad de que algunas se implementen desde 2028. El club planteó una serie de cambios relacionados con el formato de los torneos, la organización del calendario y el funcionamiento institucional del fútbol argentino.
Entre las seis propuestas presentadas por River aparecen la reducción gradual de equipos en Primera División y la necesidad de evitar modificaciones reglamentarias durante el desarrollo de los torneos. También se incluyeron iniciativas sobre el arbitraje, con criterios objetivos para las designaciones y evaluaciones de rendimiento; la distribución solidaria de los ingresos; la generación de nuevos recursos para la AFA; y una reformulación del modelo de derechos de televisión nacionales e internacionales.
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