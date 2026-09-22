La AFA anunció cambios para los torneos de 2027 y la creación de una nueva copa

Otro de los temas analizados fue el cierre del mercado de pases, con la intención de equiparar sus fechas con las de las demás federaciones que integran la Conmebol. La mayoría de los futbolistas argentinos que emigran se incorporan a clubes de esos países, por lo que se busca una mayor coordinación entre los calendarios. Además, se aprobó la creación de la Recopa de Campeones, que comenzará a disputarse en 2027 con un formato triangular entre los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.