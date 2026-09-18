La respuesta de la China Suárez a las críticas a su figura: "Estoy buenísima"

Por último, se tomó con humor e ironía los cientos de comentarios cuestionando que esté tomando sol un jueves por la tarde, en vez de estar "ocupada con proyectos".

"Y sí, es jueves, son las 5 de la tarde. Estuve tomando sol con mi hija, feliz de la vida, con mi novio que me ama, que se lo hombre perfectamente. Trabajé 25 años de mi vida ininterrumpidamente y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las 5 de la tarde, haciendo nada", agregó.

Para cerrar su descargo, contestó de manera contundente: "Así que cuando te critique una envidiosa infeliz ya saben. Eso no define tu valorrrrr, me voy que estoy tapada de laburo".