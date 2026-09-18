La respuesta de la China Suárez a las críticas a su figura: "Estoy buenísima"

La actriz estalló contra los comentarios que que recibió sobre su físico cuando compartió imágenes disfrutando del sol en bikini en Instagram.
La China Suárez explotó contra las críticas que recibió sobre su físico cuando compartió imágenes de ella disfrutando del sol en bikini. Mediante un extenso descargo que publicó en su Instagram, les dijo a las "dolidas" que "ni lo intenten" porque "ella está buenísima".
La actriz enfrentó una ola de comentarios negativos cuando se mostró disfrutando la tarde junto a sus hijos y su pareja, Mauro Icardi.
Lejos de quedarse callada, les dedicó cuatro historias a sus haters y dejó en claro que no le afectan en lo más mínimo: "Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten. No sufran, que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo díaaaaa".
Además, explicó que a pesar de los detalles que le remarcan algunos usuarios, ella se considera hermosa y natural: "Sí, tengo dos granos acá y tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención, pero me rehúso a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural. Sí, soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima igual. Así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices".
Por último, se tomó con humor e ironía los cientos de comentarios cuestionando que esté tomando sol un jueves por la tarde, en vez de estar "ocupada con proyectos".
"Y sí, es jueves, son las 5 de la tarde. Estuve tomando sol con mi hija, feliz de la vida, con mi novio que me ama, que se lo hombre perfectamente. Trabajé 25 años de mi vida ininterrumpidamente y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las 5 de la tarde, haciendo nada", agregó.
Para cerrar su descargo, contestó de manera contundente: "Así que cuando te critique una envidiosa infeliz ya saben. Eso no define tu valorrrrr, me voy que estoy tapada de laburo".
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