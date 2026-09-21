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Mauro Icardi quedó inhabilitado para conducir tras un video que posteó la China Suárez

La medida la tomó la Provincia tras la difusión de unas imágenes donde la actriz aparece sin cinturón de seguridad y con parte del cuerpo fuera del auto.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, dispuso la inhabilitación preventiva de Mauro Icardi luego de constatar que el futbolista tenía vencida su licencia de conducir.

La intervención se produjo tras la difusión de un video publicado en redes sociales por la China Suárez, en el que se observa una situación de riesgo mientras ambos circulaban en un vehículo.

Desde la cartera bonaerense señalaron que la conducta podía poner en riesgo a los ocupantes del vehículo y a terceros, y cuestionaron que el conductor continuara la marcha ante esa situación. A partir de la repercusión del video, las autoridades verificaron la documentación correspondiente y constataron que la licencia de Icardi se encontraba vencida desde mayo.

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Por este motivo, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial resolvió aplicar una inhabilitación preventiva en el marco de la Ley Provincial 13.927, medida que quedó registrada este lunes.

La sanción a Mauro Icardi.

La sanción a Mauro Icardi.

La resolución establece que, en caso de que el futbolista quiera tramitar una nueva licencia, deberá hacerlo en la jurisdicción correspondiente a su domicilio en la provincia de Buenos Aires y someterse a una evaluación psiquiátrica para ver si es apto para volver a conducir.

Desde el Ministerio remarcaron que quien está al volante tiene la responsabilidad de preservar la seguridad de quienes viajan en el vehículo y de terceros.

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