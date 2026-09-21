Mauro Icardi quedó inhabilitado para conducir tras un video que posteó la China Suárez

Por este motivo, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial resolvió aplicar una inhabilitación preventiva en el marco de la Ley Provincial 13.927, medida que quedó registrada este lunes.

La sanción a Mauro Icardi.

La resolución establece que, en caso de que el futbolista quiera tramitar una nueva licencia, deberá hacerlo en la jurisdicción correspondiente a su domicilio en la provincia de Buenos Aires y someterse a una evaluación psiquiátrica para ver si es apto para volver a conducir.

Desde el Ministerio remarcaron que quien está al volante tiene la responsabilidad de preservar la seguridad de quienes viajan en el vehículo y de terceros.