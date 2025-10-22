Pierre Gasly: su relación con Franco Colapinto y optimismo con Alpine para 2026

“Tenemos una muy buena relación con Franco. Creo que él sabe aprender rápido y trabajar bien con el equipo. Creo que ambos queremos un auto rápido y estamos tratando de ayudar al equipo tanto como podamos, porque ves en este momento no es muy divertido para nadie. No queremos quedarnos en esa posición, así que es importante trabajar bien y creo que estamos empujando al equipo hacia adelante”, expresó el piloto francés.

Y, después, en este diálogo con Guillermina Cardoso, Gasly aseguró sobre el presente de la escudería, pensando en la próxima temporada: “Creo que, muy temprano este año detuvimos el desarrollo de este auto. Todos los chicos trabajaron en el desarrollo del año que viene muy temprano. Sabemos que hay muchos cambios, vamos a ir a Mercedes, nuevas unidades de potencia".

image

Luego, concluyó al respecto: "Creo que los procesos en la fábrica han cambiado mucho y tenemos mucha gente inteligente. Realmente, creo que si logramos trabajar todos juntos, habrá mucho rendimiento para salir de eso, así que tengo mucho optimismo”.

Alpine decidió focalizarse en el desarrollo A526 del año próximo debido a los cambios que se avecinan: coches y neumáticos más chicos, alerones móviles delanteros, reducción de los aditamentos aerodinámicos, misma erogación de potencia entre los motores a combustión y eléctrico, y combustibles sintéticos para reducir la contaminación.

Ahora, en lo más próximo, Colapinto y Gasly buscarán tener una buena actuación en el Gran Premio de México. Será una tarea difícil considerando las limitaciones del auto de este año. Como indicó el piloto francés, las expectativas están en 2026 para poder cambiar este complicado presente en la Fórmula 1.