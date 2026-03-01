Medvedev y figuras del ATP quedan varados en Dubái por el cierre del espacio aéreo

El ruso, reciente campeón del ATP 500 de Dubái, se encuentra en el Creekside Hotel junto a Tallon Griekspoor, Andrey Rublev y doblistas como Marcelo Arévalo, Mate Pavic, Harri Heliovaara y Henry Patten. Todos permanecen a la espera de garantías de seguridad que permitan reanudar las operaciones aéreas y continuar con el calendario previsto.

La tensión en la región se profundizó en las últimas horas, según informaron autoridades locales, fueron interceptados 137 misiles y 209 drones que habrían sido lanzados desde Irán. Durante la madrugada, una alerta en los teléfonos móviles advirtió sobre un posible ataque, lo que generó preocupación entre residentes y visitantes.

Si bien el gobierno emirato aseguró en redes sociales que el cielo es seguro, recomendó permanecer bajo resguardo hasta nuevo aviso. La medida impacta de lleno en la logística del circuito, que esta semana debe poner en marcha Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada, con inicio previsto para el miércoles 4 de marzo.

La incógnita ahora es deportiva y organizativa. Si la situación no se normaliza en las próximas horas, nombres de peso como Medvedev, Rublev o Griekspoor podrían ver alterada su participación en el torneo estadounidense, en un contexto geopolítico que ya trasciende el tenis y condiciona el calendario internacional.