La increíble supremacía de Rosario Central con Newell's tras su vuelta a Primera División

Central se impuso en 17 de los 25 clásicos rosarinos que hubo desde vuelta a la máxima categoría. Después, hubo seis empates y apenas dos triunfos leprosos. Sí, el 68% de los derbys terminaron con festejo del Canalla, el 24% con repartimiento de puntos y el apenas 8% con alegría para el pueblo leproso.

Incluso, Central se dio el gusto de eliminar a Newell's de la Copa Argentina 2017/18 con un triunfo 2 a 1 en la cancha de Arsenal en la instancia de cuartos de final. Germán Herrera y Fernando Zampedri marcaron para el Canalla, mientras que Joaquín Torres descontó de manera agónica para la Lepra.

Por su parte, los únicos triunfos leprosos fueron en el Gigante de Arroyito: 1 a 0 con un gol agónico de Maxi Rodríguez el 23 de octubre de 2016 por el campeonato local y por el mismo resultado el 20 de marzo de 2022 en la primera fase de la Copa de la Liga Profesional, con festejo de Juan Manuel García. ¡No gana el clásico de local desde el 2008!

Con esta victoria de visitante, Rosario Central manda en el historial con Newell's con una diferencia de 22 triunfos. El Canalla tiene 99 triunfos, la Lepra 77 y empataron en 103 ocasiones. Ahora, salvo algún enfrentamiento de playoffs, se volverán a ver las caras por la primera fase del Torneo Clausura.