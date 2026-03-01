Fútbol |

Con Di María como figura, Rosario Central venció a Newell's 2-0 en el clásico rosarino

El Canalla se impuso en el estadio Marcelo Bielsa por la fecha 8 del Torneo Apertura y volvió a festejar en el duelo más caliente de la ciudad.

Rosario Central se quedó con el clásico rosarino al derrotar 2-0 a Newell’s como visitante, con un gol de Ángel Di María y otro de Enzo Copetti. El equipo de Jorge Almirón fue más efectivo en los momentos clave y golpeó en los pasajes decisivos para adueñarse de la ciudad.

El partido se abrió a los cinco minutos del complemento, tras un córner ejecutado por Julián Fernández, Gastón Ávila asistió a Di María, que definió para el 1-0 cuando arrastraba una molestia en el aductor izquierdo, tras el gol, salió reemplazado por Jámilton Campaz. Más tarde, a los 35, Copetti, que había ingresado minutos antes, capitalizó una jugada en el área y sentenció el resultado.

Con un primer tiempo parejo, el clásico comenzó a definirse luego del gol del Fideo, Newell's dejó muchos espacios en defensa y permitió que cada avance Canalla sea de peligro. En los minutos finales se vivieron momentos tensos y de violencia en las tribunas por parte de los hinchas de la Lepra, molestos por el resultado y por la situación que arrastra la institución hace algunos años.

El resumen de Newell's 0-2 Rosario Central

Con este triunfo, Rosario Central volvió a imponerse en el clásico y sumó tres puntos clave para quedar a dos del líder de la Zona B. Por su parte, Newell's no levanta, marcha último en la Zona A y todavía no sumó victorias en el año.

