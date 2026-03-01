La sorprendente reacción de Riquelme tras el tercer empate de Boca en la Bombonera

Román puso las cortinas de su palco, sorprendiendo a la gente de Boca. El presidente del Xeneize suele realizar estas acciones sobre todo en el entretiempo o en determinados pasajes en los que necesita privacidad para charlar con sus cercanos sobre alguna cuestión futbolística, sin que las cámaras tomen sus dichos o movimientos.

Claro está que el palco de Riquelme seguirá cerrándose y abriéndose de par en par en cada uno de los partidos de Boca como local. Pero, mientras las victorias brillen por su ausencia, seguirán generando ruido su silencio y actitud esquiva a las cámaras.