La sorprendente reacción de Riquelme tras el tercer empate de Boca en la Bombonera

Tras no poder ganar por tercera ocasión seguida de local, en el 1 a 1 con Gimnasia de Mendoza, Román hizo una acción en la cancha que se volvió viral en las redes sociales.
Juan Román Riquelme tuvo una sorprendente reacción tras el tercer empate de Boca en La Bombonera, que significó el 1 a 1 con Gimnasia de Mendoza de este sábado por la octava fecha del Torneo Apertura. Tras el final del partido, el plantel azul y oro se retiró silbado y Román realizó un gesto que se volvió viral en las redes sociales.
Román puso las cortinas de su palco, sorprendiendo a la gente de Boca. El presidente del Xeneize suele realizar estas acciones sobre todo en el entretiempo o en determinados pasajes en los que necesita privacidad para charlar con sus cercanos sobre alguna cuestión futbolística, sin que las cámaras tomen sus dichos o movimientos.
Claro está que el palco de Riquelme seguirá cerrándose y abriéndose de par en par en cada uno de los partidos de Boca como local. Pero, mientras las victorias brillen por su ausencia, seguirán generando ruido su silencio y actitud esquiva a las cámaras.
