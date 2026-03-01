El argentino Valentín Perrone logró un podio histórico en el Moto3 tras largar 14º

El piloto del equipo Red Bull construyó su resultado vuelta a vuelta, en una competencia intensa y con múltiples sobrepasos. El triunfo quedó en manos del español David Almansa, quien superó en el cierre a Máximo Quiles, mientras que Perrone completó el podio tras sostenerse en el grupo de punta en los giros finales.

Para el joven de 18 años se trata de su tercer podio en 22 presentaciones desde su llegada a Moto3 en 2025. Su mejor resultado previo había sido el segundo lugar en el Gran Premio de los Países Bajos del año pasado, lo que confirma una progresión sostenida en la categoría menor del Mundial.

Tras la carrera, el argentino describió la dureza de la prueba y el contexto climático: “Qué carrera, qué batallas y qué calooor”. Luego agregó: “Carrera muy sufrida, poco grip y mucha batalla hoy, he intentado ser inteligente, pero agresivo a la vez porque salía desde P14 y sabía que tenía que adelantar rápido si quería llegar a las primeras posiciones”.

Feliz por el resultado en la apertura del campeonato, Perrone también dejó en claro que el objetivo es sostener el nivel a lo largo del año: “Finalmente, lo hemos conseguido, empezar la temporada así da gusto, pero ahora toca seguir trabajando más duro que nunca para lograr el objetivo”.