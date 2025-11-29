Messi guía a Inter Miami a la final de la MLS

El comienzo fue friccionado y con demasiadas interrupciones. A los pocos minutos, Messi recibió un golpe que obligó a detener el juego y encendió la alarma en el estadio, aunque el astro argentino pudo continuar. De inmediato, Inter Miami logró encontrar claridad: a los 13’, Mateo Silvetti obligó a una atajada exigida con un cabezazo tras un centro preciso del capitán.

El local abrió el marcador apenas un minuto después. Sergio Busquets rompió líneas con un pase largo perfecto y Tadeo Allende, imparable toda la noche, controló, se hizo el espacio y definió de manera contundente para el 1-0. El envión duró poco: a los 23’, Jordi Alba volvió a aparecer por izquierda y envió un centro quirúrgico para que Allende firmara su doblete con un cabezazo al palo derecho.

Embed - Inter Miami 5-1 New York City | Resumen | Final - MLS 2025

Reacción de New York City

Con el 2-0, Inter Miami buscó liquidar la historia, pero New York City reaccionó. Primero avisó con llegadas de Justin Haak y Nicolás Fernández, y a los 37’ encontró el descuento: un preciso tiro libre de Maxi Moralez terminó en la cabeza de Haak, que marcó el 2-1 y dejó abierta la semifinal.

El segundo tiempo mostró otro panorama. Inter Miami sintió el desgaste y NYC comenzó a crecer, al punto de generar su chance más clara a los 66’, cuando Julián Fernández exigió una atajada sobresaliente de Rocco Ríos Novo. Pero cuando el partido demandaba claridad, Messi asumió su papel decisivo: recibió de espaldas, atrajo rivales y asistió a Silvetti para el 3-1 que desarmó a la visita.

Desde allí, el local volvió a dominar. Una transición rápida encontró a Messi organizando el avance, que terminó con una jugada de lujo: pase de Segovia, taco de Jordi Alba y definición del venezolano para el 4-1. La fiesta se cerró poco después, cuando Allende coronó su actuación soñada con el 5-1 definitivo.

Con esta goleada, Inter Miami se consagró campeón de la Conferencia Este y jugará la final de la MLS 2025. Su rival saldrá del cruce entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps, mientras el equipo de Messi y Mascherano llega en el mejor momento de la temporada.