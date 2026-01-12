Bombazo: el Real Madrid echó a Xabi Alonso y ya definió su nuevo DT

La novedad fue anunciada por el Merengue en sus redes sociales. "El Real Madrid CF comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", indicó en un comunicado. "Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", agregó el texto.

"Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", cerró.

realmadridcomunicado El comunicado del Real Madrid sobre la salida de Xabi Alonso.

Xabi Alonso había sido anunciado el pasado 25 de mayo como nuevo entrenador del Real Madrid para ocupar el hueco que dejaba el italiano Carlo Ancelotti, que se alejaba del cargo antes del final de su contrato en 2026 para dirigir a la selección brasileña.

De este modo, el exfutbolista volvía a un club en el que había jugado un total de 236 partidos oficiales entre 2009 y 2014, logrando una Liga de Campeones, una Liga, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España antes de poner rumbo al Bayern Múnich y después de haber brillado como entrenador en el Bayer Leverkusen, con el que ganó la Bundesliga y la Copa Alemana en su primer año entero, en el que sólo perdió un encuentro: el de la final de la Liga Europa.

Su llegada despertó mucha expectativa por el fútbol que había ofrecido el conjunto germano, pero este no pudo verse en el Real Madrid. Alonso se estrenó en el Mundial de Clubes, con poco tiempo de trabajo, y llegó a las semifinales donde fue goleado 4-0 por el Paris Saint-Germain, lo que despertó las primeras dudas.

xabialonso Xabi Alonso había asumido como DT del Real Madrid a fines de mayo pasado.

Sin encontrar un buen juego, con una gran dependencia goledora de Kylian Mbappé y con muchos jugadores sin dar un buen nivel, Alonso logró que su equipo llegase a la Supercopa de España con cuatro victorias consecutivas. El DT superó la 'final' ante el Atlético de Madrid con poco fútbol, pero su derrota, con una imagen tampoco brillante, en el partido por el título ante el Barcelona (3-2) le terminó por costar el puesto.

Ahora, será el turno de Álvaro Arbeloa, que se estrenará en el banco este miércoles en el Estadio Carlos Belmonte en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete Balompié de LaLiga Hypermotion. El club español destacó que Arbolea "formó parte en una de las etapas más exitosas de la historia" del Real Madrid, en el que estuvo entre 2009 y 2016, disputando 238 partidos oficiales y conquistando un total de ocho títulos (2 Ligas de Campeones, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España).