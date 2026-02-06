Milano-Cortina 2026: Todo lo que tenés que saber de los Juegos Olímpicos de Invierno

Desde la Argentina, la única manera de seguir todas las disciplinas en vivo es a través del canal oficial de YouTube de Claro Sports, que ofrece cobertura integral del evento. La señal transmite cada jornada de competencia, además de las ceremonias de apertura y clausura, sin costo y en formato online.

El programa olímpico incluye 16 disciplinas, entre ellas esquí alpino, esquí de fondo, biatlón, bobsleigh, curling, hockey sobre hielo, patinaje artístico, patinaje de velocidad, snowboard, salto de esquí, luge, skeleton y esquí acrobático, entre otras. En total, participan 93 delegaciones nacionales, con Estados Unidos como el país con mayor cantidad de atletas.

La Argentina dice presente con una delegación de ocho deportistas, la más numerosa desde Turín 2006. Francesca Baruzzi (esquí alpino) y Franco Dal Farra (esquí de fondo) vuelven a ser los abanderados nacionales, acompañados por Tiziano Gravier y Nicole Begué (esquí alpino), Mateo Sauma, Nahiara Díaz y Agustina Groetzner (esquí de fondo), además de Verónica Ravenna en luge. El objetivo albiceleste es ambicioso: buscar la primera medalla olímpica invernal de su historia.

francesca-baruzzi-y-franco-dal-farra Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra, abanderados argentinos en los Juegos de Invierno 2026. Repiten como en los juegos del 2022.

Uno de los rasgos distintivos de esta edición es su organización regional. Las competencias se reparten entre Milán, Cortina d’Ampezzo y otras sedes del norte de Italia, en una apuesta del Comité Olímpico Internacional por aprovechar infraestructuras existentes. La apertura será en el estadio San Siro, mientras que la ceremonia de clausura se celebrará en la Arena de Verona.