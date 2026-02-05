Copa Argentina: Riestra y Barracas sufrieron pero avanzaron a los 16avos de final

En el primer turno, Riestra logró su primer triunfo del año con un equipo alternativo y un desarrollo parejo. El Malevo asumió el protagonismo con orden y paciencia, pero recién pudo romper el cero sobre el cierre del primer tiempo, cuando Ángel Stringa sacó una definición exquisita para poner el 1 a 0 a los 43 minutos. Hasta ese momento, el Botellero había emparejado el trámite y avisado en algunas pelotas detenidas.

En el complemento, Deportivo Maipú fue en busca del empate y obligó a Riestra a replegarse por momentos. El equipo del Bajo Flores sostuvo la ventaja con sacrificio y hasta estuvo cerca de liquidarlo con un remate de Nicolás Benegas que dio en el palo. Con el resultado a favor, manejó los minutos finales y selló el pase a 16avos, donde enfrentará al ganador de San Lorenzo y Deportivo Rincón.

El resumen de Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú

Embed

Más tarde, Barracas Central y Temperley ofrecieron uno de los partidos más vibrantes de la fase. El Gasolero fue contundente en el primer tiempo y se fue al descanso 2-0 arriba gracias a los goles de Valentín Aguiñagalde y Valentino Werro, ambos de cabeza y aprovechando pelotas paradas mal defendidas por el Guapo.

En la segunda mitad, Barracas reaccionó con carácter y empujado por la urgencia. Facundo Bruera encabezó la remontada con un doblete, el segundo ya sobre el final, para llevar la serie a los penales. Desde los doce pasos, el equipo de Rubén Darío Insúa fue más efectivo y se impuso 4-3, con Espínola clave y el remate final de Rodrigo Insúa para desatar el festejo y asegurar la clasificación.

Los penales de Barracas - Temperley