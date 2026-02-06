Desde "Madres del dolor" repudiaron la venta alcohol en la cancha de River

Desde River Plate confirmaron que a partir del próximo sábado, cuando el equipo reciba a Tigre por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, se pondrá en marcha una experiencia piloto de expendio de bebidas alcohólicas bajo “estrictas limitaciones”. La cerveza tendrá un costo de $7.000 por lata de 500 mililitros y cada persona podrá adquirir como máximo dos unidades.

La compra se realizará únicamente a través de una preventa exclusiva mediante la plataforma RiverID, que estará habilitada hasta ocho horas antes del inicio del encuentro, y será solo para mayores de 18 años.

Ante esta decisión, distintos grupos de familiares de víctimas de siniestros viales difundieron un comunicado en el que manifestaron su inquietud por la medida adoptada por las autoridades del club de Núñez.

Para avanzar con la iniciativa, River solicitó autorización al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y detalló que la venta se llevará a cabo exclusivamente en sectores específicos: Palcos 360, áreas de hospitalidad y los llamados Espacios Quilmes, ubicados en las tribunas San Martín, Belgrano, Centenario y Sívori, todos ellos con cupos limitados y controles permanentes de acceso.

“Se informó que el consumo estará limitado a dos vasos por persona, pero nos preguntamos: ¿Cómo se controlará efectivamente ese límite y qué mecanismos reales se aplicarán para evitar excesos?”, señalaron desde la Asociación.

Se advierte que “esta experiencia, más allá de su interés comercial, representa un riesgo en materia de seguridad pública, ya que implica el egreso de miles de personas, muchas de ellas conductoras, y además demanda mayores controles y recursos del Estado”.

“Por ello, consideramos indispensable que se implementen controles de alcoholemia reforzados y visibles en los alrededores del estadio y en las principales vías de salida. El alcohol y la conducción son una de las principales causas de siniestros viales graves. La seguridad vial no puede quedar subordinada a intereses comerciales”, termina el comunicado.