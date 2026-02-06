Motorola será parte del IEB+ Argentina Open 2026

Del 7 al 15 de febrero, se llevará a cabo la vigesimosexta edición del Argentina Open en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El IEB+ Argentina Open ATP 250 contará con la presencia de grandes figuras del tenis como Francisco Cerúndolo (Argentina), Sebastián Báez (Argentina), João Fonseca (Brasil), Alexandre Muller (Francia), Pedro Martínez (España), Cristian Garin (Chile), entre otros tenistas destacados.

“En Motorola creemos que la tecnología tiene el poder de potenciar el deporte. Por eso es que somos aliados tecnológicos de los eventos deportivos más importantes del mundo y, un año más, elegimos acompañar esta competencia tan influyente”, destaca Valeria Fernández, gerente de marketing de Motorola Argentina.

Además, el domingo 8 de febrero, luego de disputarse la qualy, Motorola estará presente en el IEB+ Argentina Open Influencer edition, un torneo relámpago de dobles entre los influencers más destacados del país. El mismo contará con 9 equipos divididos en 3 grupos de 3 y será dirigido por Diego Schwartzman, campeón del IEB+ Argentina Open 2021.

De esta manera, Motorola reafirma su compromiso con el deporte y con la innovación, acercando la mejor tecnología a los fanáticos del tenis y acompañando una vez más a un evento que ya es un clásico del calendario deportivo argentino. Con propuestas pensadas para el público y una fuerte presencia en el torneo, la marca continúa impulsando experiencias que conectan pasión, rendimiento y tecnología de vanguardia.