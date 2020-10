Mirco Cuello debutará como profesional

Y el primero en hacerlo será el santafesino Mirco Cuello, integrante de la Selección Olímpica argentina que participará en el preolímpico americano del próximo año con miras a Tokio 2021, quien el 7 de noviembre se presentará en el Sports Event Center del Rock Hill, Sur Carolina, Estados Unidos, debutando a 4 vueltas ante el yanqui Akihiro Nakamura (1-1-0), en la velada que encabezará otro argentino, el bonaerense Alberto Palmetta, a 10 rounds, ante el mexicano Carlos Gorham y que televisará en directo TyC Sports.

Cuello, una de las máximas estrellas del equipo nacional, ex medalla de Bronce en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires 2020 en 56 kg (gallo), ya está en los Estados Unidos entrenando para el combate, tras haber estado más de un mes concentrado junto a sus compañeros en la Burbuja Santa Teresita.

Es más; no hará una, sino dos peleas en los Estados Unidos antes de regresar al país para las Fiestas junto a su familia, y luego se reintegrará a la Selección para finiquitar su preparación clasificatoria a los JJOO, aún sin fecha ni sede precisa.

Mientras tanto hará campo de entrenamiento allí junto al dominicano Frency Fortunato (10-0-0, 8 KO), Lucas Fernández (argentino), Kelvin King (yanqui, welter, 6-0-1, 5 KO), Jan Paul Rivera (Puerto Rico (subcampeón mundial amateur), Juan Carrillo (representante olímpico de Colombia), y el propio Palmetta.

Será no sólo una gran experiencia de cara a su entrenamiento, sino además una forma de sustento para ganarse unos pesos, a la vez de estar en ritmo. El futuro dirá si fue beneficioso o no para él, según los resultados que obtenga, pero lo que no puede ocultarse es que la forma de encarar de aquí en más la carrera de un boxeador se ha modificado sustancialmente, con los imparables cambios que se están gestando a nivel mundial.