Mundial 2026: Hallaron un cadáver frente al predio de entrenamiento de Irán en México

El cuerpo fue encontrado dentro de una camioneta abandonada a metros del estadio Caliente de Tijuana, donde la selección iraní realiza sus prácticas para el Mundial 2026.
Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue hallado dentro del baúl de una camioneta estacionada frente al estadio Caliente de Tijuana, en México, el recinto que utiliza la selección de Irán como centro de entrenamiento en la previa de su debut en el Mundial 2026.
Según informó la agencia AFP, las autoridades acudieron al lugar tras recibir denuncias por un fuerte olor proveniente de una camioneta Toyota gris con matrícula del estado de California. Al inspeccionar el vehículo, peritos forenses encontraron el cuerpo de una persona envuelto en una bolsa negra y con evidentes signos de violencia. De acuerdo con la fiscalía local, el rodado llevaba al menos tres días abandonado en el sitio.
El operativo se realizó pocos minutos después de que el plantel iraní concluyera una de sus sesiones de entrenamiento y regresara al hotel donde se hospeda. Pese al despliegue policial y forense, la actividad de la delegación asiática no sufrió alteraciones.
El episodio volvió a poner bajo la lupa la situación de seguridad en Tijuana, una de las ciudades más afectadas por la violencia vinculada al narcotráfico en México. El caso cobra una dimensión especial debido a la presencia de la selección iraní, que instaló allí su base operativa durante la Copa del Mundo.
Por razones geopolíticas y de seguridad relacionadas con el conflicto en Medio Oriente, Irán decidió establecer su concentración en territorio mexicano. Como consecuencia, los traslados del equipo son custodiados permanentemente por efectivos de la Guardia Nacional mexicana, que acompañan los movimientos de la delegación entre el hotel y el estadio.
A pesar del impacto generado por el hallazgo, las autoridades organizadoras ratificaron que existen garantías de seguridad para todas las selecciones participantes.
Irán afrontará el séptimo Mundial de su historia y el cuarto de manera consecutiva. Integrará el Grupo G y debutará el próximo lunes 15 de junio frente a la selección de Nueva Zelanda en la ciudad de Los Ángeles. Luego se medirá con Bélgica el 21 de junio y cerrará la fase de grupos ante Egipto el 26 de junio en Seattle.
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