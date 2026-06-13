Mundial 2026: Hallaron un cadáver frente al predio de entrenamiento de Irán en México

Por razones geopolíticas y de seguridad relacionadas con el conflicto en Medio Oriente, Irán decidió establecer su concentración en territorio mexicano. Como consecuencia, los traslados del equipo son custodiados permanentemente por efectivos de la Guardia Nacional mexicana, que acompañan los movimientos de la delegación entre el hotel y el estadio.

El debut de Irán en el Mundial

A pesar del impacto generado por el hallazgo, las autoridades organizadoras ratificaron que existen garantías de seguridad para todas las selecciones participantes.

Irán afrontará el séptimo Mundial de su historia y el cuarto de manera consecutiva. Integrará el Grupo G y debutará el próximo lunes 15 de junio frente a la selección de Nueva Zelanda en la ciudad de Los Ángeles. Luego se medirá con Bélgica el 21 de junio y cerrará la fase de grupos ante Egipto el 26 de junio en Seattle.