Confirmaron el árbitro del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

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Argentina afrontará el compromiso con la expectativa de comenzar con una victoria su camino en el Grupo J, una zona que comparte con Argelia, Austria y Jordania. El conjunto dirigido por Scaloni llega al certamen como campeón vigente y uno de los principales candidatos al título.

Por su parte, Argelia obtuvo su clasificación al Mundial tras finalizar en el primer puesto del Grupo G de las Eliminatorias Africanas. El seleccionado africano buscará dar la sorpresa ante el campeón del mundo en su presentación en el torneo.

El encuentro se jugará en el Estadio Kansas City, un escenario con capacidad para 73.000 espectadores que habitualmente alberga partidos de la NFL. El recinto es considerado uno de los más destacados de Estados Unidos por su ambiente y la cercanía del público con el campo de juego.

La expectativa por el debut argentino es alta tanto dentro como fuera del país. Con la confirmación de la terna arbitral, quedó definido uno de los últimos detalles previos al estreno de la Albiceleste en el Mundial 2026.