Confirmaron el árbitro del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La FIFA anunció que el polaco Szymon Marciniak estará a cargo del partido entre el equipo dirigido por Lionel Scaloni y Argelia por la primera fecha del Grupo J. El juez es un viejo conocido de la Argentina.
La FIFA confirmó este sábado que el polaco Szymon Marciniak será el encargado de dirigir el partido entre la Selección Argentina y Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará el próximo martes en el estadio de los Kansas City Chiefs, donde el conjunto de Lionel Scaloni comenzará la defensa del título obtenido en Qatar 2022.
La designación trae buenos recuerdos para el seleccionado argentino, ya que Marciniak fue el árbitro de la histórica final ante Francia disputada el 18 de diciembre de 2022 en Lusail. También dirigió el triunfo 2-1 frente a Australia en los octavos de final de aquella Copa del Mundo.
El juez europeo cuenta, además, con otro antecedente junto a la Albiceleste en los mundiales. Fue el árbitro del empate 1-1 ante Islandia durante la fase de grupos de Rusia 2018, en el inicio de la participación argentina en aquel torneo.
Marciniak estará acompañado por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik como asistentes de línea. El equipo arbitral se completará con los australianos Campbell-Kirk Kawana-Waugh como cuarto árbitro e Isaac Trevis como árbitro suplente.
Argentina afrontará el compromiso con la expectativa de comenzar con una victoria su camino en el Grupo J, una zona que comparte con Argelia, Austria y Jordania. El conjunto dirigido por Scaloni llega al certamen como campeón vigente y uno de los principales candidatos al título.
Por su parte, Argelia obtuvo su clasificación al Mundial tras finalizar en el primer puesto del Grupo G de las Eliminatorias Africanas. El seleccionado africano buscará dar la sorpresa ante el campeón del mundo en su presentación en el torneo.
El encuentro se jugará en el Estadio Kansas City, un escenario con capacidad para 73.000 espectadores que habitualmente alberga partidos de la NFL. El recinto es considerado uno de los más destacados de Estados Unidos por su ambiente y la cercanía del público con el campo de juego.
La expectativa por el debut argentino es alta tanto dentro como fuera del país. Con la confirmación de la terna arbitral, quedó definido uno de los últimos detalles previos al estreno de la Albiceleste en el Mundial 2026.