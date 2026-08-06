La FIFA pidió disculpas y dio de baja el plan para sumar inversores privados a los Mundiales

Durante la cumbre en Marruecos, las autoridades del organismo reconocieron que tanto el Consejo como las 211 asociaciones nacionales pudieron sentirse excluidos del proceso de discusión y admitieron que la iniciativa "debería haberse gestionado de otra manera".

Además, la FIFA aceptó que cometió errores luego de que el proyecto se filtrara a la prensa y confirmó que envió una carta de disculpas a todas las federaciones miembro. También anunció una revisión interna y la elaboración de un informe que será presentado en la próxima reunión del Consejo para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Pese a reconocer las fallas, la entidad advirtió que defenderá su "integridad, buen gobierno y debido proceso" frente a nuevas críticas. En ese sentido, sostuvo que tomará "todas las medidas necesarias" para proteger su reputación y aseguró que las actuaciones relacionadas con el proyecto respetaron su marco normativo.

De la reunión participaron Infantino, el secretario general Mattias Grafström y los integrantes de la Junta Directiva, quienes ratificaron su respaldo al presidente. Finalmente, la FIFA afirmó que seguirá evaluando alternativas para incrementar los recursos destinados al desarrollo del fútbol, aunque el plan para abrir parte del negocio de los Mundiales a inversores privados quedó oficialmente archivado.