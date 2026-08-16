Mundial de hockey 2026: debut y triunfo contundente de Los Leones sobre Japón

El equipo dirigido por Lucas Rey consiguió ponerse en ventaja a los 20 minutos, luego de una buena combinación entre jugadores que se desempeñan en la liga neerlandesa. Toscani ejecutó un flick preciso para Nicolás Keenan, quien controló y envió la bocha hacia el área para el propio Toscani que llegó al punto penal y desvió el envío para establecer el 1-0. Japón tuvo su oportunidad mediante un córner corto después del descanso, pero Santiago reaccionó a tiempo y despejó el remate.