Mundial de hockey 2026: debut y triunfo contundente de Los Leones sobre Japón

El seleccionado argentino masculino se impuso 3-0 en su estreno mundialista y comenzó el torneo con una actuación sólida frente al conjunto asiático.
Los Leones debutaron con un contundente triunfo 3-0 ante Japón en el Mundial de hockey 2026 y comenzaron su camino con una actuación convincente. El seleccionado argentino controló el partido pese a algunas imprecisiones propias del estreno y encontró en la jerarquía individual la llave para abrir el marcador. Lucas Toscani fue decisivo en la construcción del primer gol, mientras que Tomás Santiago respondió con seguridad cada vez que los japoneses lograron acercarse.
El equipo dirigido por Lucas Rey consiguió ponerse en ventaja a los 20 minutos, luego de una buena combinación entre jugadores que se desempeñan en la liga neerlandesa. Toscani ejecutó un flick preciso para Nicolás Keenan, quien controló y envió la bocha hacia el área para el propio Toscani que llegó al punto penal y desvió el envío para establecer el 1-0. Japón tuvo su oportunidad mediante un córner corto después del descanso, pero Santiago reaccionó a tiempo y despejó el remate.
Argentina aceleró durante el último cuarto y aprovechó los espacios que dejó Japón al adelantar sus líneas. Lucio Méndez Pin amplió la diferencia a los 52 minutos, cuando capturó una bocha suelta dentro del área y definió de revés para marcar el 2-0. El conjunto nacional mantuvo la presión y volvió a golpear poco después, tras una buena acción colectiva que terminó con la asistencia de Martín Ferreiro y la definición de Maico Casella a los 57 minutos.
Con el 3-0, Los Leones sellaron un estreno convincente y sumaron sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo. El equipo argentino mostró solidez defensiva, aprovechó sus mejores momentos y terminó resolviendo el encuentro con autoridad. Ahora tendrá por delante un desafío de mayor exigencia, ya que el próximo rival será Países Bajos, el martes a las 13, uno de los principales candidatos al título y anfitrión de la competencia.
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