Cristiano Ronaldo anunció cuándo sería su retiro del fúbol

El delantero portugués, de 41 años, reconoció que atraviesa la última etapa de su carrera y ya piensa en los proyectos que encarará cuando deje las canchas.
Cristiano Ronaldo reconoció que probablemente atraviesa su último año como futbolista profesional y comenzó a proyectar una vida alejada de las exigencias de la competencia. El portugués, que lleva 25 años en la elite, habló sobre su futuro en una entrevista con Vogue y dejó una definición concreta sobre el posible cierre de su carrera. “Probablemente este sea mi último año”, señaló el delantero, que continúa ligado a Al-Nassr de Arabia Saudita.
El atacante también explicó que ya tiene pensado cómo ocupar su tiempo cuando llegue el retiro y que busca evitar el vacío que puede generar el final de una trayectoria tan extensa. “Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar solo una”, sostuvo Ronaldo. En ese sentido, remarcó que la clave será mantener diferentes actividades cuando el fútbol deje de formar parte de su rutina cotidiana.
Entre sus planes aparecen viajar, jugar al pádel y disfrutar más tiempo junto a sus seres queridos, además de continuar con sus proyectos personales y empresariales. “Quiero divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido”, explicó el portugués. Y agregó: “Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio”.
La posible despedida llega después de una carrera marcada por títulos, récords y una presencia sostenida en la máxima competencia internacional. Ronaldo disputó en 2026 su sexto y último Mundial con Portugal, luego de haber participado en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. El delantero, sin embargo, todavía continúa en actividad y su eventual retiro dependerá de cómo transcurra esta última etapa.
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