Cristiano Ronaldo anunció cuándo sería su retiro del fúbol

El atacante también explicó que ya tiene pensado cómo ocupar su tiempo cuando llegue el retiro y que busca evitar el vacío que puede generar el final de una trayectoria tan extensa. “Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar solo una”, sostuvo Ronaldo. En ese sentido, remarcó que la clave será mantener diferentes actividades cuando el fútbol deje de formar parte de su rutina cotidiana.