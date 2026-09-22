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El hockey argentino va por la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la agenda completa del día

Tanto Las Leonas como Los Leones se miden ante Chile con la ilusión de ser campeones. Además, la jornada tendrá el debut del atletismo, el handball, el softbol, vóley, el pádel y mucho más. Todo lo que tenés que saber.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 siguen regalando jornadas inolvidables para el deporte argentino. Con récords y nuevos capítulos históricos escritos por los atletas representantes, el país se mantiene en el segundo puesto con 174 medallas (46 doradas, 49 plateadas y 76 de bronce), por detrás del poderoso Brasil, que acumula 193.

La jornada de este martes será más que importante y hay dos preseas aseguradas: Las Leonas y Los Leones se miden ante Chile en la final de hockey con la ilusión de ser campeones. Será un escenario distinto porque, con la natación finalizada, arranca el atletismo para marcar el inicio del fin de los Odesur. Además, será el debut del handball, softbol, tenis, remo, pádel y mucho más. Seguí la jornada completa de este martes.

  • 9.20 | Matías Reynaga | 10000 metros masculino | Final
  • 10.20 | Franco Peidón | 800 metros masculino | Semifinal, serie 1
  • 11.00 | Argentina | 4x100 Relevo mixto | Final
  • 18.00 | Lucas Villegas | 100 metros masculino | Semifinal, serie 1
  • 18.05 | Tomás Villegas | 100 metros masculino | Semifinal, serie 2
  • 18.20 | Agustín Carril | Salto con garrocha masculino | Final
  • 18.30 | Nélida Peñaflor, Eva Luna | 10000 metros femenino | Final
  • 19.15 | Agustín Pinti | 400 metros masculino | Semifinal, serie 1
  • 19.20 | Elian Larregina | 400 metros masculino | Semifinal, serie 2
  • 19.30 | Megan Powell | 400 metros femenino | Semifinal, serie 1
  • 19.35 | María Lamboglia | 400 metros femenino | Semifinal, serie 2

El hockey termina y Argentina es protagonista una vez más, con la oportunidad de ser campeón en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey

  • 9:00: partido por la medalla de bronce masculino.
  • 11:15: Uruguay vs. Paraguay – partido por la medalla de bronce femenino.
  • 13:30: Argentina vs. Chile – final masculina por la medalla de oro.
  • 15:45: Las Leonas vs. Chile – final femenina por la medalla de oro.

El remo inicia con las carreras de velocidad costeras desde las 9:30, en el sector del Club de Niños Manuel Belgrano.

  • 9.30 | Clara Galfre | 1X femenino | Contrarreloj
  • 9.49 | Santiago Ferrer | 1X masculino | Contrarreloj
  • 10.08 | Clara Galfre y Evelyn Silvestro | 2X femenino | Contrarreloj
  • 10.27 | Agustín Scenna y Santino Menín | 2X masculino | Contrarreloj
  • 10.46 | Katia Baluzzo y Santiago Ferrer | 2X mixto | Contrarreloj

Debutan los Gladiadores

El handball masculino comenzará su actividad en El Invencible Santa Fe

  • 14:30: Chile vs. Perú.
  • 17:00: Uruguay vs. Brasil.
  • 19:30: Argentina vs. Paraguay.

Arranca el Softbol en la ciudad de Paraná

  • 19.00 | Argentina vs. Perú | Equipo Masculino | Ronda preliminar

El pádel también será un estreno protagónico y novedoso, por primera vez en estos Juegos.

  • Horario: 10:00 a 22:00 (Jornada extensa)
  • Sede: Microestadio Invencible Rafaela

Sigue el ciclismo de pista en una jornada clave por las clasificaciones y la definición de las medallas

  • Horario: A partir de las 11:05
  • Sede: Velódromo Invencible Rafaela

‍ Continúa el Waterpolo con tres partidos para Argentina en el Centro Acuático de Rosario

  • 09:00 – Femenino: Argentina vs. Colombia
  • 16:30 – Masculino: Argentina vs. Colombia
  • 18:00 – Femenino: Argentina vs. Perú

El segundo día del tenis se lleva a cabo en el Hipódromo Óvalo con actividad argentina.

  • 11:30 – Dobles Femenino (Cuartos de final): Giovannini / Ortenzi (ARG) vs. Franco / Delmas (PAR)
  • 13:00 (aprox.) – Dobles Mixto (Cuartos de final): Moyano / Ambroggi (ARG) vs. Nita / Gómez (CUW)

Pelota Vasca (Frontón y Trinquete) en el Parque a la Bandera (Frontón) y GyE Rosario(Trinquete)

  • 09:30 – Paleta Individual Masculino: Guillermo Osorio (ARG) vs. Renato Bolelli (CHI) (Partido 6)
  • A continuación – Paleta Individual Femenino: Melina Spahn (ARG) vs. Valeria Garcés (PER) (Partido 3)
  • También habrá cruces en las modalidades de Frontball y Pelota Goma a lo largo del día.

Squash en La Rural (Nave C), clave por la clasificación

  • 15:00 – Dobles Masculino (Cuartos de final): Pezzota / Azaña (ARG) en busca del pase a semis. Continuación de las llaves individuales y mixtas durante la tarde.

Vóleibol Indoor por al fase de grupos, con participación argentina en el Estadio Cubierto de Newell's Old Boys

  • Partidos correspondientes a la fase de grupos del certamen masculino: Colombia vs. Chile y Argentina vs. Perú.

Otras disciplinas con actividad hoy en Rosario:

  • Tiro con Arco: (Rondas clasificatorias y eliminatorias en el Óvalo del Hipódromo).
  • Bádminton y Ráquetbol (Competencias por equipos e individuales en el ISEF N° 11).
  • Tenis de Mesa (Llaves eliminatorias en el Estadio Salvador Bonilla de Club Provincial).

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