El hockey argentino va por la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la agenda completa del día

9:00: partido por la medalla de bronce masculino.

partido por la medalla de bronce masculino. 11:15: Uruguay vs. Paraguay – partido por la medalla de bronce femenino.

Uruguay vs. Paraguay – partido por la medalla de bronce femenino. 13:30: Argentina vs. Chile – final masculina por la medalla de oro.

15:45: Las Leonas vs. Chile – final femenina por la medalla de oro.

El remo inicia con las carreras de velocidad costeras desde las 9:30, en el sector del Club de Niños Manuel Belgrano.

9.30 | Clara Galfre | 1X femenino | Contrarreloj

9.49 | Santiago Ferrer | 1X masculino | Contrarreloj

10.08 | Clara Galfre y Evelyn Silvestro | 2X femenino | Contrarreloj

10.27 | Agustín Scenna y Santino Menín | 2X masculino | Contrarreloj

10.46 | Katia Baluzzo y Santiago Ferrer | 2X mixto | Contrarreloj

Debutan los Gladiadores

El handball masculino comenzará su actividad en El Invencible Santa Fe

14:30: Chile vs. Perú.

Chile vs. Perú. 17:00: Uruguay vs. Brasil.

Uruguay vs. Brasil. 19:30: Argentina vs. Paraguay.

Arranca el Softbol en la ciudad de Paraná

19.00 | Argentina vs. Perú | Equipo Masculino | Ronda preliminar

El pádel también será un estreno protagónico y novedoso, por primera vez en estos Juegos.

Horario: 10:00 a 22:00 (Jornada extensa)

10:00 a 22:00 (Jornada extensa) Sede: Microestadio Invencible Rafaela

Sigue el ciclismo de pista en una jornada clave por las clasificaciones y la definición de las medallas

Horario: A partir de las 11:05

A partir de las 11:05 Sede: Velódromo Invencible Rafaela

‍ Continúa el Waterpolo con tres partidos para Argentina en el Centro Acuático de Rosario

09:00 – Femenino: Argentina vs. Colombia

– Femenino: 16:30 – Masculino: Argentina vs. Colombia

– Masculino: 18:00 – Femenino: Argentina vs. Perú

El segundo día del tenis se lleva a cabo en el Hipódromo Óvalo con actividad argentina.

11:30 – Dobles Femenino (Cuartos de final): Giovannini / Ortenzi (ARG) vs. Franco / Delmas (PAR)

– Dobles Femenino (Cuartos de final): vs. Franco / Delmas (PAR) 13:00 (aprox.) – Dobles Mixto (Cuartos de final): Moyano / Ambroggi (ARG) vs. Nita / Gómez (CUW)

Pelota Vasca (Frontón y Trinquete) en el Parque a la Bandera (Frontón) y GyE Rosario(Trinquete)

09:30 – Paleta Individual Masculino: Guillermo Osorio (ARG) vs. Renato Bolelli (CHI) (Partido 6)

– Paleta Individual Masculino: vs. Renato Bolelli (CHI) (Partido 6) A continuación – Paleta Individual Femenino: Melina Spahn (ARG) vs. Valeria Garcés (PER) (Partido 3)

– Paleta Individual Femenino: vs. Valeria Garcés (PER) (Partido 3) También habrá cruces en las modalidades de Frontball y Pelota Goma a lo largo del día.

Squash en La Rural (Nave C), clave por la clasificación

15:00 – Dobles Masculino (Cuartos de final): Pezzota / Azaña (ARG) en busca del pase a semis. Continuación de las llaves individuales y mixtas durante la tarde.

Vóleibol Indoor por al fase de grupos, con participación argentina en el Estadio Cubierto de Newell's Old Boys

Partidos correspondientes a la fase de grupos del certamen masculino: Colombia vs. Chile y Argentina vs. Perú .

Otras disciplinas con actividad hoy en Rosario: