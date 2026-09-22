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22 de septiembre de 2026
- 09:09
El hockey argentino va por la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la agenda completa del día
Tanto Las Leonas como Los Leones se miden ante Chile con la ilusión de ser campeones. Además, la jornada tendrá el debut del atletismo, el handball, el softbol, vóley, el pádel y mucho más. Todo lo que tenés que saber.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 siguen regalando jornadas inolvidables para el deporte argentino. Con récords y nuevos capítulos históricos escritos por los atletas representantes, el país se mantiene en el segundo puesto con 174 medallas (46 doradas, 49 plateadas y 76 de bronce), por detrás del poderoso Brasil, que acumula 193.
La jornada de este martes será más que importante y hay dos preseas aseguradas:
Las Leonas y Los Leones se miden ante Chile en la final de hockey con la ilusión de ser campeones. Será un escenario distinto porque, con la natación finalizada, arranca el atletismo para marcar el inicio del fin de los Odesur. Además, será el debut del handball, softbol, tenis, remo, pádel y mucho más. Seguí la jornada completa de este martes.
Las Leonas van por la medalla de oro ante Chile.
La jornada completa de este martes en los Juegos Suramericanos
El
atletismo da inicio desde las 9 en la nueva pista del CARD
9.20 | Matías Reynaga | 10000 metros masculino | Final 10.20 | Franco Peidón | 800 metros masculino | Semifinal, serie 1 11.00 | Argentina | 4x100 Relevo mixto | Final 18.00 | Lucas Villegas | 100 metros masculino | Semifinal, serie 1 18.05 | Tomás Villegas | 100 metros masculino | Semifinal, serie 2 18.20 | Agustín Carril | Salto con garrocha masculino | Final 18.30 | Nélida Peñaflor, Eva Luna | 10000 metros femenino | Final 19.15 | Agustín Pinti | 400 metros masculino | Semifinal, serie 1 19.20 | Elian Larregina | 400 metros masculino | Semifinal, serie 2 19.30 | Megan Powell | 400 metros femenino | Semifinal, serie 1 19.35 | María Lamboglia | 400 metros femenino | Semifinal, serie 2
El hockey termina y Argentina es protagonista una vez más, con la oportunidad de ser campeón en el
Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey
9:00: partido por la medalla de bronce masculino. 11:15: Uruguay vs. Paraguay – partido por la medalla de bronce femenino. 13:30: Argentina vs. Chile – final masculina por la medalla de oro. 15:45: Las Leonas vs. Chile – final femenina por la medalla de oro.
El
remo inicia con las carreras de velocidad costeras desde las 9:30, en el sector del Club de Niños Manuel Belgrano. 9.30 | Clara Galfre | 1X femenino | Contrarreloj 9.49 | Santiago Ferrer | 1X masculino | Contrarreloj 10.08 | Clara Galfre y Evelyn Silvestro | 2X femenino | Contrarreloj 10.27 | Agustín Scenna y Santino Menín | 2X masculino | Contrarreloj 10.46 | Katia Baluzzo y Santiago Ferrer | 2X mixto | Contrarreloj
Debutan los Gladiadores
El handball masculino comenzará su actividad en
El Invencible Santa Fe 14:30: Chile vs. Perú. 17:00: Uruguay vs. Brasil. 19:30: Argentina vs. Paraguay.
Arranca el
Softbol en la ciudad de Paraná 19.00 | Argentina vs. Perú | Equipo Masculino | Ronda preliminar
El
pádel también será un estreno protagónico y novedoso, por primera vez en estos Juegos. Horario: 10:00 a 22:00 (Jornada extensa) Sede: Microestadio Invencible Rafaela
Sigue el
ciclismo de pista en una jornada clave por las clasificaciones y la definición de las medallas Horario: A partir de las 11:05 Sede: Velódromo Invencible Rafaela
Continúa el
Waterpolo con tres partidos para Argentina en el Centro Acuático de Rosario 09:00 – Femenino: Argentina vs. Colombia 16:30 – Masculino: Argentina vs. Colombia 18:00 – Femenino: Argentina vs. Perú
El segundo día del
tenis se lleva a cabo en el Hipódromo Óvalo con actividad argentina. 11:30 – Dobles Femenino (Cuartos de final): Giovannini / Ortenzi (ARG) vs. Franco / Delmas (PAR) 13:00 (aprox.) – Dobles Mixto (Cuartos de final): Moyano / Ambroggi (ARG) vs. Nita / Gómez (CUW)
Pelota Vasca (Frontón y Trinquete) en el Parque a la Bandera (Frontón) y GyE Rosario(Trinquete) 09:30 – Paleta Individual Masculino: Guillermo Osorio (ARG) vs. Renato Bolelli (CHI) (Partido 6) A continuación – Paleta Individual Femenino: Melina Spahn (ARG) vs. Valeria Garcés (PER) (Partido 3) También habrá cruces en las modalidades de Frontball y Pelota Goma a lo largo del día.
Squash en La Rural (Nave C), clave por la clasificación 15:00 – Dobles Masculino (Cuartos de final): en busca del pase a semis. Continuación de las llaves individuales y mixtas durante la tarde. Pezzota / Azaña (ARG)
Vóleibol Indoor por al fase de grupos, con participación argentina en el Estadio Cubierto de Newell's Old Boys Partidos correspondientes a la fase de grupos del certamen masculino: Colombia vs. y Chile Argentina vs. . Perú
Otras disciplinas con actividad hoy en Rosario: Tiro con Arco: (Rondas clasificatorias y eliminatorias en el Óvalo del Hipódromo). Bádminton y Ráquetbol (Competencias por equipos e individuales en el ISEF N° 11). Tenis de Mesa (Llaves eliminatorias en el Estadio Salvador Bonilla de Club Provincial).
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