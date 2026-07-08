Boca se mide con Athletico Paranaense en su primer amistoso con público de la era Arruabarrena

El "Xeneize" enfrentará este miércoles al conjunto brasileño por el Desafío de Invierno, en un duelo que servirá como preparación para la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.
Boca afrontará este miércoles un nuevo examen de pretemporada cuando se mida con Athletico Paranaense desde las 21:00, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por el Desafío de Invierno. Será el primer amistoso con televisación y público desde el regreso de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes del "Xeneize".
El encuentro servirá como preparación para el segundo semestre de la temporada, en el que Boca tendrá compromisos importantes como el duelo frente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina y la serie de repechaje de la Copa Sudamericana ante O'Higgins de Chile.
Hasta el momento, el conjunto de la Ribera disputó dos ensayos informales frente a Defensa y Justicia, ambos en Casa Amarilla y a puertas cerradas. El primero finalizó 1-1 con un gol de Ángel Romero, mientras que el segundo terminó con triunfo por 1-0 gracias a un tanto de Miguel Merentiel.
Pensando en este compromiso, Arruabarrena confeccionó una lista de 22 convocados que incluye varias novedades. Entre ellas sobresalen las presencias de los juveniles Dylan Gorosito y Leonel Flores, el regreso de Camilo Rey Domenech y la inclusión de Leandro Lozano, flamante incorporación y, hasta ahora, el único refuerzo oficial del club en este mercado.
La probable alineación de Boca sería con Leandro Brey; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón o Williams Alarcón; Iker Zufiaurre o Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores.
Enfrente estará Athletico Paranaense, dirigido por Odair Hellmann, que también aprovecha el receso del fútbol brasileño para ajustar detalles de cara a la reanudación de la competencia oficial. El equipo llegó a Salta tras completar su preparación en el centro de entrenamiento CAT Caju.
El conjunto brasileño no contará con Benavídez ni Viveros, preservados por decisión del cuerpo técnico, mientras que Mycael y Juan Portilla tampoco integrarán la delegación. Su probable formación tendrá a Santos; Arthur Dias, Aguirre, Esquivel; Gilberto Moraes, Jadson, Luiz Gustavo, Claudinho o Léo Derik; Leozinho, Mendoza y Renan Peixoto.
El duelo también tendrá un atractivo adicional por los antecedentes entre ambos clubes. Boca y Athletico Paranaense se cruzaron en cuatro oportunidades durante la Copa Libertadores 2019 y volvieron a enfrentarse en un amistoso en 2020, encuentro que terminó con victoria del equipo argentino por 3-1.
Con este compromiso, el "Xeneize" buscará seguir sumando minutos de fútbol, consolidar la idea de juego de Arruabarrena y llegar con ritmo a los desafíos oficiales que afrontará en las próximas semanas.
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