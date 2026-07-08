Boca se mide con Athletico Paranaense en su primer amistoso con público de la era Arruabarrena

La probable alineación de Boca sería con Leandro Brey; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón o Williams Alarcón; Iker Zufiaurre o Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Enfrente estará Athletico Paranaense, dirigido por Odair Hellmann, que también aprovecha el receso del fútbol brasileño para ajustar detalles de cara a la reanudación de la competencia oficial. El equipo llegó a Salta tras completar su preparación en el centro de entrenamiento CAT Caju.

El conjunto brasileño no contará con Benavídez ni Viveros, preservados por decisión del cuerpo técnico, mientras que Mycael y Juan Portilla tampoco integrarán la delegación. Su probable formación tendrá a Santos; Arthur Dias, Aguirre, Esquivel; Gilberto Moraes, Jadson, Luiz Gustavo, Claudinho o Léo Derik; Leozinho, Mendoza y Renan Peixoto.

El duelo también tendrá un atractivo adicional por los antecedentes entre ambos clubes. Boca y Athletico Paranaense se cruzaron en cuatro oportunidades durante la Copa Libertadores 2019 y volvieron a enfrentarse en un amistoso en 2020, encuentro que terminó con victoria del equipo argentino por 3-1.

Sin Zeballos ni Zenón, Arruabarrena realizó su primera práctica formal de fútbol.

Con este compromiso, el "Xeneize" buscará seguir sumando minutos de fútbol, consolidar la idea de juego de Arruabarrena y llegar con ritmo a los desafíos oficiales que afrontará en las próximas semanas.