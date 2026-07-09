Boca venció 1 a 0 a Athletico Paranaense en el inicio del ciclo del Vasco Arruabarrena

El Xeneize se impuso por la mínima al conjunto brasilero en un amistoso en Salta con un golazo de Lautaro Blanco. Aderbar Santos, arquero del visitante, fue expulsado por una fuerte patada.
Boca comenzó con el pie derecho el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. En el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, el Xeneize derrotó 1-0 a Athletico Paranaense en un amistoso de pretemporada gracias a un golazo de Lautaro Blanco y dejó las primeras señales del estilo que busca imponer el Vasco.
El equipo se paró con un 4-3-3, un esquema similar al que utilizó Arruabarrena en su anterior paso por el club. Milton Delgado ocupó el eje del mediocampo, acompañado por Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte, mientras que los laterales tuvieron un rol protagónico en ataque.
La diferencia llegó antes del descanso. Tras un córner, la pelota quedó suelta en la puerta del área y Blanco sacó un potente zurdazo de primera que pegó en el travesaño antes de meterse en el arco para decretar el 1-0 parcial, que terminaría siendo definitivo.
Más allá del triunfo, Boca también mostró algunos desajustes defensivos en los retrocesos, aunque Athletico Paranaense no logró aprovecharlos. Leandro Brey respondió cuando fue exigido y evitó el empate con una buena intervención en el complemento.
Uno de los momentos más impactantes del encuentro ocurrió a los 15 minutos del segundo tiempo. El arquero Santos salió a rechazar una pelota y terminó impactando con una violenta patada en el rostro del juvenil Leonel Flores, de 19 años, que hacía su presentación. El árbitro Luis Lobo Medina no dudó y le mostró la tarjeta roja directa.
Con un hombre más y tras una serie de cambios de ambos equipos, Boca controló el desarrollo hasta el final y se quedó con una victoria que alimenta el entusiasmo de cara al inicio de la competencia oficial. El próximo compromiso será por los 16avos de final de la Copa Argentina, donde el conjunto de Arruabarrena enfrentará a Sarmiento y será el inicio oficial de esta nueva era en el club azul y oro.
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