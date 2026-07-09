Boca venció 1 a 0 a Athletico Paranaense en el inicio del ciclo del Vasco Arruabarrena

Uno de los momentos más impactantes del encuentro ocurrió a los 15 minutos del segundo tiempo. El arquero Santos salió a rechazar una pelota y terminó impactando con una violenta patada en el rostro del juvenil Leonel Flores, de 19 años, que hacía su presentación. El árbitro Luis Lobo Medina no dudó y le mostró la tarjeta roja directa.

Con un hombre más y tras una serie de cambios de ambos equipos, Boca controló el desarrollo hasta el final y se quedó con una victoria que alimenta el entusiasmo de cara al inicio de la competencia oficial. El próximo compromiso será por los 16avos de final de la Copa Argentina, donde el conjunto de Arruabarrena enfrentará a Sarmiento y será el inicio oficial de esta nueva era en el club azul y oro.

Resumen del partido: