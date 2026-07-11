La Selección Argentina va por un lugar en las semis: hora, formaciones y dónde ver el partido ante Suiza

En principio, Scaloni no tendría previsto hacer cambios profundos en el seleccionado. Una de las dudas aparece en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel mostraron un nivel irregular en lo que va del Mundial. Y en el ataque, aún no confirmó si será titular Julián Álvarez -titular ante Egipto- o Lautaro Martínez.

Quien sí tiene un lugar asegurado es Leandro Paredes, elogiado por el DT en su última conferencia. "Con su entrada mejoramos bastante en la circulación y la tenencia frente a Egipto. También mejoró Alexis. Siempre pensamos en lo que es mejor para el equipo", aseguró.

Julián Álvarez fue titular ante Egipto. ¿Repetirá ante Egipto?

Suiza, por su parte, dejó en claro su confianza para este partido por los cuartos de final, instancia que no alcanzaba desde hace 72 años. "Se ha visto que la Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable. Creo que nos hemos ganado ese respeto y nos lo hemos trabajado”, dijo su DT, Murat Yakin.

“Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en una Copa Mundial y logramos hacer historia”, agregó.

Posibles formaciones de Argentina y Suiza

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Ruben Vargas, Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas)

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal)

Hora: 22.

TV: TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y Disney+ Premium.