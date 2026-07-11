La Selección Argentina va por un lugar en las semis: hora, formaciones y dónde ver el partido ante Suiza

La Scaloneta llega al cruce por cuartos de final después de la remontada épica con Egipto. Quiénes serían los titulares para dar otro paso histórico en la Copa del Mundo.
Las semifinales del Mundial 2026 asoman en el horizonte de la Selección Argentina. Están cada vez más cerca. Y hacia allí irá este sábado 11 de julio, en el choque que disputará contra Suiza. La prueba comenzará a las 22 hora de nuestro país, en el Arrowhead Stadium de Kansas, y podrá verse en directo por la TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y Disney+ Premium.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró la clasificación a los cuartos de final, gracias al durísimo triunfo por 3-2 sobre Egipto, en un partido donde se recuperó luego de estar con una desventaja de dos goles cuando faltaban poco más de diez minutos para el cierre. Previamente, en los 16avos de final, había sufrido y necesitó ir al tiempo extra ante Cabo Verde para imponerse también por 3-2, mientras que en la fase de grupos había vencido 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.
Suiza, por su parte, fue de menor a mayor en este Mundial. Luego de un flojísimo empate 1-1 frente a Qatar en su estreno, el conjunto de Murat Yakin superó 4-1 a Bosnia y Herzegovina y 2-1 a Canadá para finalizar como líder del Grupo D. Ya en los 16avos de final, no tuvo problemas para derrotar a Argelia, mientras que en octavos de final le ganó por penales a Colombia tras igualar sin goles en los 120 minutos.
El enfrentamiento de este sábado será el tercero entre la Argentina y Suiza en los mundiales, ambos con triunfos para la Albiceleste. El primer cruce se dio en Inglaterra 1966 y terminó 2-0, mientras que el siguiente fue en Brasil 2014, donde los entonces dirigidos por Alejandro Sabella inclinaron la balanza a su favor recién a los 118 minutos con el gol de Ángel Di María.
En principio, Scaloni no tendría previsto hacer cambios profundos en el seleccionado. Una de las dudas aparece en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel mostraron un nivel irregular en lo que va del Mundial. Y en el ataque, aún no confirmó si será titular Julián Álvarez -titular ante Egipto- o Lautaro Martínez.
Quien sí tiene un lugar asegurado es Leandro Paredes, elogiado por el DT en su última conferencia. "Con su entrada mejoramos bastante en la circulación y la tenencia frente a Egipto. También mejoró Alexis. Siempre pensamos en lo que es mejor para el equipo", aseguró.
Suiza, por su parte, dejó en claro su confianza para este partido por los cuartos de final, instancia que no alcanzaba desde hace 72 años. "Se ha visto que la Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable. Creo que nos hemos ganado ese respeto y nos lo hemos trabajado”, dijo su DT, Murat Yakin.
“Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en una Copa Mundial y logramos hacer historia”, agregó.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Suiza: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Ruben Vargas, Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.
Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas)
Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal)
Hora: 22.
TV: TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y Disney+ Premium.
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