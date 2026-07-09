Arruabarrena: "que el hincha se vea identificado", la charla con Román y mucho más

Por otra parte, Arruabarrena se refirió a las complicaciones en el mercado de pases: "Lo he hablado con el presidente. Sé que el club se está moviendo. El mercado es largo. Ha habido algunos casos que a Boca le piden más dinero que a otros. El club está trabajando, el presidente está en contacto siempre y al Chelo lo tengo tengo todos los días. Tengo carita de bueno pero soy exigente y bastante cabeza".

El Vasco también dejó en claro que su objetivo es "salir campeón" y destacó que el grupo "ha captado rápido las exigencias" a lo largo de la pretemporada. "Les hemos dado una buena paliza y han respondido. Ahora, estamos en la etapa de fútbol. Nos queda una semana para los partidos. Hemos visto algunas cosas interesantes y otras que nos han costado. Tenemos que tener más fútbol", explicó en una entrevista Cadena Xeneize.

"EN CUANTO A RESULTADOS... SALIR CAMPEÓN." El Vasco Arruabarrena y el deseo de todo Boca para este semestre.



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Arruabarrena también reveló que sólo necesitó una charla con Juan Román Riquelme para decidirse a regresar al Xeneize después de una década: "Una sola. Él sabe dónde tocar. En la primera charla nos hemos puesto de acuerdo. Saben todos lo que significa Boca para mí".

Por último, pidió unidad en el club: "Voy a tratar de hacer todo lo posible para que se sientan identificado con el equipo. El que tiene el ADN de Boca, sea oficialista o de oposición, quiere que Boca gane. Lo digo porque tengo ejemplos muy cercanos de gente importante en la oposición que fueron los primeros que me han saludado". Y sentenció: "Ellos quieren que Boca gane. Pueden estar de acuerdo o no con Román. El tema de la grieta, yo no voy a estar. Voy a tratar de hacer un equipo que el hincha de Boca se vea identificada y tratar de armar el grupo".