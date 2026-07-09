Arruabarrena: "que el hincha se vea identificado", la charla con Román y mucho más

El Vasco rompió el silencio sobre su vuelta a Boca después del primer partido de su segundo ciclo como entrenador, en el triunfo 1 a 0 a Athletico Paranaense en un amistoso de pretemporada.
Rodolfo Arruabarrena rompió el silencio sobre su vuelta a Boca después del primer partido de su segundo ciclo como entrenador, en el triunfo 1 a 0 a Athletico Paranaense en un amistoso de pretemporada disputado en Salta, en el que Lautaro Blanco hizo el gol del partido con una bomba de afuera del área.
El entrenador aseguró que tiene "un buen plantel" aunque reconoció que "no se viene de un buen semestre". "Hay que trabajar, tratar de hacer un buen equipo, un buen grupo y darle para adelante: trabajar, trabajar y trabajar", afirmó en diálogo con ESPN. "Tengo buenos jugadores, espero poder armar un buen equipo", manifestó.
A su vez, destacó que deben enfocarse en levantar al equipo "anímica y futbolísticamente" y que espera "poder comprometerlos". "Que el equipo en el campo pueda demostrar diferentes características, que el hincha se vea identificado", deseó.
Por otra parte, Arruabarrena se refirió a las complicaciones en el mercado de pases: "Lo he hablado con el presidente. Sé que el club se está moviendo. El mercado es largo. Ha habido algunos casos que a Boca le piden más dinero que a otros. El club está trabajando, el presidente está en contacto siempre y al Chelo lo tengo tengo todos los días. Tengo carita de bueno pero soy exigente y bastante cabeza".
El Vasco también dejó en claro que su objetivo es "salir campeón" y destacó que el grupo "ha captado rápido las exigencias" a lo largo de la pretemporada. "Les hemos dado una buena paliza y han respondido. Ahora, estamos en la etapa de fútbol. Nos queda una semana para los partidos. Hemos visto algunas cosas interesantes y otras que nos han costado. Tenemos que tener más fútbol", explicó en una entrevista Cadena Xeneize.
Arruabarrena también reveló que sólo necesitó una charla con Juan Román Riquelme para decidirse a regresar al Xeneize después de una década: "Una sola. Él sabe dónde tocar. En la primera charla nos hemos puesto de acuerdo. Saben todos lo que significa Boca para mí".
Por último, pidió unidad en el club: "Voy a tratar de hacer todo lo posible para que se sientan identificado con el equipo. El que tiene el ADN de Boca, sea oficialista o de oposición, quiere que Boca gane. Lo digo porque tengo ejemplos muy cercanos de gente importante en la oposición que fueron los primeros que me han saludado". Y sentenció: "Ellos quieren que Boca gane. Pueden estar de acuerdo o no con Román. El tema de la grieta, yo no voy a estar. Voy a tratar de hacer un equipo que el hincha de Boca se vea identificada y tratar de armar el grupo".
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