Joao Pinheiro explicó su cruce con Lionel Messi y defendió la expulsión de Breel Embolo ante Argentina

El juez portugués dio su versión sobre dos de las acciones más discutidas del cruce por los cuartos de final del Mundial 2026 y respaldó sus decisiones, aunque una fue cuestionada por la IFAB.
Ya terminado el Mundial 2026, se hizo foco en las polémicas del duelo entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final. El árbitro del encuentro, Joao Pinheiro, salió a aclarar las principales polémicas que dejó el partido, se refirió al intercambio que mantuvo con Lionel Messi y también justificó la expulsión de Breel Embolo, una determinación que luego fue observada por la IFAB.
Sobre el diálogo con el capitán argentino, el colegiado aseguró que se trató de una situación habitual dentro de un encuentro de este nivel. En declaraciones a Canal 11 de Portugal, explicó: "Son situaciones que ocurren entre ellos. En el fútbol se dan este tipo de conversaciones; los capitanes suelen hablar un poco más y las nuevas reglas lo permiten".
El europeo remarcó que el episodio tomó mayor repercusión únicamente por la figura involucrada. "Lo que pasó con Messi ha pasado con otros. Claro, como era Messi, quizás fue más visible, pero es algo que sucede de forma natural en el fútbol. Los árbitros hablan con los jugadores, los jugadores hablan con los árbitros. A veces hay opiniones diferentes sobre ciertas situaciones, pero nada fuera de lo común", agregó.
Además, insistió en que ese tipo de intercambios favorecen el desarrollo del juego y no representan un conflicto. "Siendo Messi o Cristiano Ronaldo, estas situaciones se ven de otra manera, pero son perfectamente normales. Este tipo de conversaciones son incluso saludables, porque no tenemos por qué mostrar tarjetas amarillas por todo. Hablamos, y cuando hablamos, nos entendemos. Fue un incidente específico del partido y seguimos adelante", completó.
La otra gran controversia de la noche en Kansas City fue la segunda amarilla a Embolo, una decisión que el árbitro respaldó al reconstruir la comunicación con el VAR. "En ese momento, la percepción que tuvimos fue que el jugador de Argentina había cometido una falta para tarjeta amarilla. Sin embargo, el VAR dice que no, que no hizo falta, que el otro simuló la falta. Voy a analizar la situación, veo que efectivamente no hubo falta, que hay una simulación... Resultó ser la segunda amarilla".
El portugués también defendió el criterio aplicado y valoró las modificaciones reglamentarias implementadas por la FIFA. "Si hubiese sido la primera, la decisión hubiera sido la misma. Por eso, fue un cambio que la FIFA introdujo. Creo que los cambios que se hicieron apuntan todos a que haya un mejor juego. Creo que eso tuvo un excelente impacto en nosotros, los árbitros, en la verdad del juego. Creo que, sinceramente, son cambios muy, muy positivos", sostuvo.
Sin embargo, la interpretación del juez no coincidió con la postura oficial de la IFAB. El organismo aclaró posteriormente que la segunda amonestación mostrada al delantero suizo fue incorrecta al recordar que el protocolo VAR no habilitaba revisar ese tipo de infracciones. En su cuenta oficial precisó: “Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse”.
La aclaración reforzó la idea de que la expulsión fue un error de aplicación del reglamento. Asimismo, la entidad informó que dejará sin efecto ese criterio para acciones similares hasta elaborar una normativa específica que elimine cualquier ambigüedad en futuras revisiones.
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