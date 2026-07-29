Joao Pinheiro explicó su cruce con Lionel Messi y defendió la expulsión de Breel Embolo ante Argentina

La otra gran controversia de la noche en Kansas City fue la segunda amarilla a Embolo, una decisión que el árbitro respaldó al reconstruir la comunicación con el VAR. "En ese momento, la percepción que tuvimos fue que el jugador de Argentina había cometido una falta para tarjeta amarilla. Sin embargo, el VAR dice que no, que no hizo falta, que el otro simuló la falta. Voy a analizar la situación, veo que efectivamente no hubo falta, que hay una simulación... Resultó ser la segunda amarilla".

La expulsión de Embolo en Suiza vs. Argentina.

El portugués también defendió el criterio aplicado y valoró las modificaciones reglamentarias implementadas por la FIFA. "Si hubiese sido la primera, la decisión hubiera sido la misma. Por eso, fue un cambio que la FIFA introdujo. Creo que los cambios que se hicieron apuntan todos a que haya un mejor juego. Creo que eso tuvo un excelente impacto en nosotros, los árbitros, en la verdad del juego. Creo que, sinceramente, son cambios muy, muy positivos", sostuvo.

Sin embargo, la interpretación del juez no coincidió con la postura oficial de la IFAB. El organismo aclaró posteriormente que la segunda amonestación mostrada al delantero suizo fue incorrecta al recordar que el protocolo VAR no habilitaba revisar ese tipo de infracciones. En su cuenta oficial precisó: “Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse”.

La aclaración reforzó la idea de que la expulsión fue un error de aplicación del reglamento. Asimismo, la entidad informó que dejará sin efecto ese criterio para acciones similares hasta elaborar una normativa específica que elimine cualquier ambigüedad en futuras revisiones.