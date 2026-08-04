Lionel Messi donó 80 mil euros a Madrid por los incendios forestales

La presidenta de la Comunidad de Madrid confirmó a través de sus redes sociales que el astro argentino colaboró económicamente con el difícil momento que atraviesa la ciudad española para reconstruir las zonas afectadas por el fuego.
Lionel Messi vuelve a ser protagonista, pero esta vez el fútbol quedó en un segundo plano. El astro argentino, quien vivió mayor parte de su vida en España, tuvo un buen gesto ante el difícil momento que atraviesa el país por los incendios forestales que afectaron a varias ciudades, sobre todo a Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contó a través de sus redes sociales que Messi donó 80 mil euros (137 millones de pesos argentinos aproximadamente) para colaborar con la reconstrucción de una de las zonas más complicadas.
La funcionaria le dio el más sincero agradecimiento públicamente y espera poder reconocerlo personalmente en el corto plazo. “Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”, escribió en su cuenta de X.
Mientras la región continúa recuperándose a fuego lento de las consecuencias, con San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Costa de Madrid y El Encinar del Alberche como las áreas más comprometidas, el dinero del argentino cae del cielo para acelerar las reconstrucciones.
Las autoridades mantienen activa la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA y el fuego lleva su segundo día consecutivo sin reactivarse. Gracias al intenso trabajo de los especialistas que llevó semanas, el incendio fue controlado y estabilizado, evitando que se reavive.
Mientras tanto, los equipos de emergencia vigilan sin cesar el perímetro y extinguen los últimos focos calientes, especialmente en los alrededores del pantano de San Juan. La prevención es minuciosa y el control aún no es suficiente, por lo que siete urbanizaciones de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias continúan sin poder recibir a sus habitantes, mientras permanecen cerrados los accesos al embalse de San Juan, a la Playa del Alberche y a un tramo de la ruta M-957.