Lionel Messi donó 80 mil euros a Madrid por los incendios forestales

Cómo quedó la situación en Madrid tras los incendios forestales

Las autoridades mantienen activa la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA y el fuego lleva su segundo día consecutivo sin reactivarse. Gracias al intenso trabajo de los especialistas que llevó semanas, el incendio fue controlado y estabilizado, evitando que se reavive.

Mientras tanto, los equipos de emergencia vigilan sin cesar el perímetro y extinguen los últimos focos calientes, especialmente en los alrededores del pantano de San Juan. La prevención es minuciosa y el control aún no es suficiente, por lo que siete urbanizaciones de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias continúan sin poder recibir a sus habitantes, mientras permanecen cerrados los accesos al embalse de San Juan, a la Playa del Alberche y a un tramo de la ruta M-957.