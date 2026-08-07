El Rossonero busca reforzar su mediocampo -que ya tiene nombres importantes como Luka Modric- para la próxima temporada con el capitán del Xeneize. Todos los detalles.
Alarma en Boca: Milan quiere a Leandro Paredes y presentará una oferta formal en las próximas horas para comprar su pase. El club italiano apunta al capitán y principal figura del equipo de Rodolfo Arruabarrena, que tiene una sobrada experiencia en la Serie A por sus pasos por Roma, Empoli y Juventus. Por el momento no transcendió el monto que ofrecerá para llevarse a una de las máximas figuras del fútbol argentino.
Milan, que no gana la Serie A desde 2022 y fue pasado por su clásico Inter en la tabla histórica de la liga local, quiere recuperar protagonismo con Paredes en el mediocampo que ya tiene a ni más ni menos que Luka Modric. El club está atravesando una reconstrucción de su plantel para la temporada 2026/27 con el entrenador portugués Rúben Amorim, quien ya recibió refuerzos de peso como Gonçalo Ramos, quien llegó por alrededor de 70 millones de dólares.
Paredes regresó a Boca en julio de 2025 y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 después de ejecutar la cláusula especial que tenía en Roma. El futbolista de la Selección está muy comprometido con el club y aún tiene la cuenta pendiente de ser campeón en esta vuelta por lo que parece difícil que se marche de la institución.
En Boca hay tranquilidad y nadie cree que Paredes pueda dejar el equipo en plena competencia. El propio jugador manifestó en más de una ocasión que su intención es permanecer en el club y buscar ganar algún título importante. Habrá que ver la magnitud de la oferta del Milan y sus efectos en Juan Román Riquelme y el propio futbolista.
Mientras tanto, Paredes está con la cabeza en el próximo partido de Boca: este sábado, desde las 19.15, se medirán con Vélez haciendo de local en el Tomás Adolfo Ducó por una nueva fecha del Torneo Clausura y previo al primer choque copero de octavos de final de la Sudamericana con Deportivo Recoleta.
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