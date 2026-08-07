Alarma en Boca: Milan quiere a Leandro Paredes y presentará una oferta formal

Milan, que no gana la Serie A desde 2022 y fue pasado por su clásico Inter en la tabla histórica de la liga local, quiere recuperar protagonismo con Paredes en el mediocampo que ya tiene a ni más ni menos que Luka Modric. El club está atravesando una reconstrucción de su plantel para la temporada 2026/27 con el entrenador portugués Rúben Amorim, quien ya recibió refuerzos de peso como Gonçalo Ramos, quien llegó por alrededor de 70 millones de dólares.