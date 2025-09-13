Argentina aplastó a Países Bajos y se clasificó al Final 8 de la Copa Davis

Zeballos y Molteni se mostraron muy sólidos desde el comienzo del partido, dominando en cada turno de saque y consiguiendo un quiebre clave en el sexto game que les permitió imponerse por 6-3 en el primer set. En la segunda manga parecía que la dupla argentina iba a liquidar el encuentro con facilidad. Sin embargo, los jugadores neerlandeses pudieron sacar adelante unos games muy complicados y, como si esto fuera poco, pudieron quebrar para ponerse 5-2 adelante.

Un poco de lo que nos dejó el triunfo en dobles para confirmar el triunfo por 30 ante Países Bajos @HoracioZeballos @andymolto pic.twitter.com/r67RCMJGjl — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 13, 2025

El momento clave del encuentro se dio en el noveno game del segundo set, cuando Molteni y Zeballos recuperaron el quiebre tras levantar cinco puntos de set en contra para evitar el tercer set. A partir de allí, la dupla argentina, que cada vez se afianza más, demostró tener muchísima actitud para obtener un nuevo quiebre y cerrar el encuentro con su saque para el 7-5 definitivo.

Este triunfo le permitió a los capitaneados por Javier Frana ganar 3-0 en la serie frente a Países Bajos, que había empezado muy bien el viernes gracias a las victorias de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo ante Jesper de Jong y Botic Van de Zandschulp, respectivamente.

Luego del partido, Zeballos destacó la actuación de su compañero: “Creo que ni Molteni sabe lo que jugó, fue un animal”. Y también destacó la actitud que tuvieron para dar vuelta el segundo set: “Luchamos mucho y mirá como pagó”.

copadavis2 El equipo capitaneado por Javier Frana y los hinchas argentinos festejan el triunfo ante Países Bajos.

Molteni, por su parte, subrayó que con Zeballos “nos conocemos hace mucho tiempo, jugamos juntos interclubes y tenemos buena relación. Por más que no juguemos siempre juntos en el circuito, tenemos esa conexión que hace mucho”. Y continuó: "Esto fue emocionante, muchas gracias a todo el público. Nos encantó jugar en Groningen. Gracias por venir a todos y apoyar. Siempre locales".

Gracias al triunfo ante Países Bajos, el equipo argentino se clasificó a las Finales de la Copa Davis que se llevarán a cabo entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna. Allí se enfrentarán, a partir de los cuartos de final, los mejores ocho equipos de la competencia.