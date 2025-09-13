Argentina aplastó a Países Bajos y se clasificó al Final 8 de la Copa Davis

El dobles integrado por Horacio Zeballos y Andrés Molteni aportó el punto decisivo y cerró la serie. Así, el equipo argentino consiguió el pasaporte al Final 8, que se jugará en noviembre en Bologna.
El equipo argentino de Copa Davis le puso el broche perfecto a la serie contra Países Bajos. Este sábado, el dobles integrado por Horacio Zeballos y Andrés Molteni se impuso por 6-3 y 7-5 contra Botic van de Zanschulp y Sanders Arends, logró el tercer punto y selló la clasificación al Final 8, que se disputará en noviembre en Bologna.
Zeballos y Molteni se mostraron muy sólidos desde el comienzo del partido, dominando en cada turno de saque y consiguiendo un quiebre clave en el sexto game que les permitió imponerse por 6-3 en el primer set. En la segunda manga parecía que la dupla argentina iba a liquidar el encuentro con facilidad. Sin embargo, los jugadores neerlandeses pudieron sacar adelante unos games muy complicados y, como si esto fuera poco, pudieron quebrar para ponerse 5-2 adelante.
El momento clave del encuentro se dio en el noveno game del segundo set, cuando Molteni y Zeballos recuperaron el quiebre tras levantar cinco puntos de set en contra para evitar el tercer set. A partir de allí, la dupla argentina, que cada vez se afianza más, demostró tener muchísima actitud para obtener un nuevo quiebre y cerrar el encuentro con su saque para el 7-5 definitivo.
Este triunfo le permitió a los capitaneados por Javier Frana ganar 3-0 en la serie frente a Países Bajos, que había empezado muy bien el viernes gracias a las victorias de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo ante Jesper de Jong y Botic Van de Zandschulp, respectivamente.
Luego del partido, Zeballos destacó la actuación de su compañero: “Creo que ni Molteni sabe lo que jugó, fue un animal”. Y también destacó la actitud que tuvieron para dar vuelta el segundo set: “Luchamos mucho y mirá como pagó”.
Molteni, por su parte, subrayó que con Zeballos “nos conocemos hace mucho tiempo, jugamos juntos interclubes y tenemos buena relación. Por más que no juguemos siempre juntos en el circuito, tenemos esa conexión que hace mucho”. Y continuó: "Esto fue emocionante, muchas gracias a todo el público. Nos encantó jugar en Groningen. Gracias por venir a todos y apoyar. Siempre locales".
Gracias al triunfo ante Países Bajos, el equipo argentino se clasificó a las Finales de la Copa Davis que se llevarán a cabo entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna. Allí se enfrentarán, a partir de los cuartos de final, los mejores ocho equipos de la competencia.
