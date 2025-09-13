Los Pumas le ganaron a Australia, se tomaron revancha y sueñan con el título

El seleccionado argentino de rugby dominó a los Wallabies durante gran parte del partido. Se fue al entretiempo con un ventaja de 19 a 7, gracias a su velocidad en el juego, la circulación correcta de la pelota y la marca atenta del rival. Otro punto alto fue la actuación de Santiago Carreras, que acertó todo lo que pateó a los palos y terminó con 23 puntos.

El único try de Los Pumas llegó en la primera etapa, de la mano de Julián Montoya.

lospumasaustralia2 Santiago Carreras acertó todo lo que pateó a los palos y fue clave en el triunfo de Los Pumas.

La Pumas llegaron a marcar una diferencia de 21 puntos cuando restaban 15 minutos para el cierre del partido. Australia creció y generó chances. El equipo argentino sintió el desgaste y la ventaja se redujo. En ese contexto, cometió una serie de descuidos y los Wallabies tuvieron la pelota en varias oportunidades.

A un minuto para el final del encuentro, Australia se puso 24-28. Esto fue posible por un polémico try convalido, pese a que el último pase de la acción fue hacia adelante. Entonces, Los Pumas resistieron los últimos embates de los locales y se llevaron una victoria con sabor a revancha.

"Mi alegría pasa por la entrega de los chicos, pelean hasta el final, no dan el brazo a torcer. Es increíble como se entregan", destacó el entrenador del seleccionado argentino de rugby, Felipe Contepomi. "Los dejamos volver al partido, y de las cosas que nosotros no controlamos, ya estoy cansado", admitió luego del encuentro.

Embed

"En este nivel, los detalles cuestan mucho. Tenemos mucho para laburar y eso está buenísimo. Nosotros venimos a competir, Los Pumas no vienen a jugar. En los dos partidos tuvimos la posibilidad de ganarlo, tenemos que trabajar el camino rocoso al éxito, sino todos serían campeones", agregó Contepomi.

En el otro partido de la jornada, Sudáfrica -actual campeón del Rugby Championship y del Mundial- jugó en un altísimo nivel y superó por 43-10 a Nueva Zelanda.

Gracias a la victoria en Sídney, Los Pumas se ilusionan en la pelea por el título, ya que ocupan el cuarto puesto en el Rugby Champioship, con nueve puntos. De esta manera, se ubican dos del líder Australia (11), con Sudáfrica y Nueva Zelanda entre medio, ambos con diez unidades.

Rugby Championship: cómo sigue la agenda de Los Pumas

Sábado 27 de septiembre: Sudáfrica vs. Los Pumas (Durban) - 11 horas

Sábado 4 de octubre: Los Pumas vs. Sudáfrica (Twickenham) – 11 horas