River recuperó la sonrisa en el Torneo Clausura: venció 2 a 0 a Talleres en Córdoba

El equipo de Marcelo Gallardo necesitaba ganar como agua en el desierto y lo consiguió para traer un poco de paz a su presente futbolístico. Primero, logró dominar el partido y marcar los dos goles del encuentro y después, con la tranquilidad del marcador, empezó a aparecer la fluidez del juego que tanto desea el flamante entrenador.

Gonzalo Montiel, a los 37 minutos de juego, abrió el marcador para River en Córdoba. En un gran contraataque, Milton Casco sacó un remate que dio en el palo y el rebote lo captó el campeón del mundo, quien le dio de primera y la mandó a guardar más allá del intento de Guido Herrera, que desvió el balón pero no evitó el destino de gol.

Embed

Después, River liquidó la historia en Córdoba a los 23 minutos del complemento con una genialidad y asistencia de Facundo Colidio para el tanto de Maximiliano Meza. En la última de la primera etapa, Talleres descontó pero el tanto fue anulado por offside por el VAR: fue un lateral que la defensa visitante no pudo rechazar, terminó quedando para el remate de Girotti, que fue tapado con un flojo rebote corto de Franco Armani y en el rebote un atacante había marcado.

Con este triunfo, River trepó al cuarto puesto de la Zona B con 21 puntos, a cinco del líder Lanús. Se va consolidando en la zona de clasificación del Torneo Clausura y recuperó su lugar en los puestos de boleto a Copa Libertadores 2026 en la tabla anual, llegando al segundo lugar y despojando a Boca al cuarto y fuera de la zona de clasificación al torneo más importantes a nivel clubes del continente.