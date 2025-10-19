Independiente perdió con San Martín (SJ) y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

El equipo de Gustavo Quinteros tuvo un inicio esperanzador al encontrarse con un penal a favor a los cinco minutos de juego, después de una falta dentro del área a Pablo Galdames. El propio volante chileno se hizo cargo de la pena máxima pero el arquero Matías Borbogno adivinó su intención y tapó su remate para el festejo de todo el estadio.

El primer tiempo fue demasiado chato y no pasó más que el penal y aproximaciones de ataque por ambos lados con muy poco peligro para los arqueros. Una producción muy floja del equipo de Gustavo Quinteros, que empataba con el humilde San Martín de San Juan pero lo peor estaba por venir...

Tomás Fernández abrió el marcador para los dueños de casa a los 18 minutos del complemento en la única chance que tuvo en todo el partido el equipo. Tras una carambola, Juan Cavallaro, en un segundo, controló y dio un pase largo para el delantero, quien venció a Rodrigo Rey, que tardó en salir a achicarle el ángulo al jugador.

Como si fuese poco, en los últimos minutos del partido, Leonardo Godoy había puesto la igualdad en el marcador para Independiente, pero mediante la revisión del VAR se detectó una posición adelantada del lateral y el tanto fue anulado. No hubo mucho más e Independiente cayó y sigue en caída libre...

El club de Avellaneda está terminado una campaña para el olvido en el Torneo Clausura: es el único que aún no ganó, está último en la Zona B y es el que menos puntos sumó contemplando ambas zonas. Cosechó apenas 6 puntos en 12 jugados producto de seis empates y seis caídas.

Por su parte, San Martín de San Juan se llevó un triunfazo para soñar con lograr la permanencia. El equipo sanjuanino está peleando el descenso tanto en la tabla anual como en la de promedios. Con este triunfo, Aldosivi está bajando por promedios y tomó esperanza en la anual: si bien está anteúltimo con 26 y bajaría porque el último es el club marplatense, quedó a uno de Godoy Cruz y Talleres y tres de Gimnasia con tres jornadas por disputarse.