Rosario Central venció a Platense y quedó a un paso de clasificar a la Libertadores 2026

Tras distintos homenajes a Miguel Ángel Russo, quien dejó una gran marca en la historia del club, Rosario Central cumplió con su objetivo de sumar de a tres ante Platense con un dominio absoluto y gran juego, con el que pudo ganar por mayor diferencia si no fuera por su falta de contundencia.

Con un gran Ignacio Malcorra distribuyendo el juego, un Ángel Di María desequilibrante por la banda y un Alejo Véliz bajando para generar mejores asociaciones, Central desarrolló un gran juego y generó varias ocasiones. Sin embargo, le costó destrabar el partido, dado que se fueron 0 a 0 al entretiempo.

Embed

Alejo Véliz abrió el marcador para Central a los seis minutos del complemento. Jáminton Campaz mandó el centro, Enzo Giménez dio un pase muy preciso de cabeza al delantero, quien de cabeza mandó el balón a la red. Tras el tanto, Central se replegó y apostó a la contra, donde pudo haber marcado algún tanto más pero le faltó eficacia. Además, aguantó bien los embistes del visitante.

Fue 1 a 0 a favor de Rosario Central ante Platense. Con este triunfo, el Canalla se consolida entre los ocho mejores de la Zona B del Torneo Clausura y se corta solo en la tabla anual: alcanzó 59 puntos, le sacó siete a River (el segundo), ocho a Argentinos Juniors y nueve a Boca, que al igual que el club rosarino tiene un partido menos.