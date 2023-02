Paolo Guerrero: "Espero ganar la Copa Argentina con Racing"

"En lo personal me siento muy bien, la preparación que he tenido durante estas semanas ha sido muy importante. Jugué dos veces la final de la Copa de Brasil pero no tuve la posibilidad de ganarla, así que ahora en Argentina espero que finalmente se me de", comentó el delantero de 39 años, que perdió jugando para Flamengo la Copa de Brasil 2017 con Cruzeiro y vistiendo la de Internacional cayó en la final de la edición de 2019 con Atlético Paranaense.

En cuanto al partido, analizó: "Sabemos que para ellos es una oportunidad única porque van a enfrentar a Racing, uno de los clubes más importantes de Argentina, pero nosotros también sabemos la importancia que tiene el encuentro y lo vamos a afrontar con mucha seriedad, como una final. Nosotros asumimos todos los partidos como una final, estamos muy enfocados y venimos de una semana en la que nos preparamos muy bien, esperemos ganar mañana y pasar de fase que es lo más importante".

Por último, el peruano, en este diálogo con el sitio oficial de la Copa Argentina, también le agradeció a los hinchas por el recibimiento en Resistencia, donde se disputará el encuentro. "Ha sido muy lindo, hay muchos hinchas de Racing aquí y creo que esto motiva al grupo y a cualquier jugador. Sabemos que el partido es muy importante, tenemos que ganar y por eso ya estamos concentrados".