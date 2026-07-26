"Poco ritmo" y "muy raro": así describió Franco Colapinto la floja actuación en el GP de Hungría

Franco Colapinto, durante la clasificación para el GP de Hungría: finalizó 13° y quedó a un paso de la Q3.

Si bien enfrenta el parate de mitad de año con un desenlace amargo, Colapinto consideró que será un receso positivo para acomodar las piezas. "Voy a descansar un poco, viene bien resetear y arrancar de nuevo. Tengo ganas del test acá para aprender un poco más del auto y después relajar un poco", cerró.

La actividad, tanto en la pista como en fábrica, se reiniciará del 21 al 23 de agosto cuando inicie el próximo compromiso del piloto argentino en la F1 con el Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort.