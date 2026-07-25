Gran Premio de Hungría: Franco Colapinto largará 13° tras quedar eliminado en la Q2

La definición tuvo momentos de tensión por las banderas amarillas provocadas por un trompo de Max Verstappen y la detención del Mercedes de George Russell por problemas mecánicos. El neerlandés quedó sexto, mientras que Colapinto partirá 13° en una carrera donde buscará avanzar posiciones y sumar puntos antes del receso de verano de la Fórmula 1.

La grilla de largada para el Gran Premio de Hungría.

Colnaghi volvió a destacarse en la Fórmula 3

La jornada también dejó una muy buena noticia para el automovilismo argentino gracias a Mattia Colnaghi, quien protagonizó una gran remontada en la carrera sprint de la Fórmula 3. El piloto de MP Motorsport largó desde el décimo puesto por la grilla invertida y avanzó seis posiciones para terminar cuarto, a un paso del podio.

El triunfo quedó en manos del francés Théophile Naël (Campos Racing), seguido por el japonés Kanato Le (ART Grand Prix) y el mexicano Ernesto Rivera (Campos Racing). Colnaghi confirmó así el gran nivel que había mostrado el viernes, cuando consiguió el tercer mejor tiempo en la clasificación.

La actividad de la Fórmula 3 continuará este domingo desde las 3:40 (hora argentina) con la carrera principal. Allí, el argentino largará desde la tercera posición, con una gran oportunidad para pelear por el podio e incluso por la victoria en el Hungaroring.