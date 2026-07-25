Gran Premio de Hungría: Franco Colapinto largará 13° tras quedar eliminado en la Q2

Franco Colapinto saldrá justo por detrás de Pierre Gasly, su compañero de equipo. Lando Norris logró la pole sobre Lewis Hamilton en una ajustada clasificación.
Franco Colapinto (Alpine) participó este sábado de las pruebas de clasificación para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y largará desde el 13° puesto en la carrera del domingo. El piloto argentino consiguió superar la Q1 y llegó hasta la Q2, aunque no pudo meterse entre los diez mejores que avanzaron a la definición por la pole position.
El pilarense comenzó la jornada con un buen rendimiento y logró avanzar de ronda con un registro de 1:19.771, después de un cierre de Q1 en el que llegó a estar en zona de eliminación. En la segunda tanda, mejoró sus tiempos y marcó 1:19.027, quedando a menos de dos décimas de su compañero Pierre Gasly, que finalmente terminó 12°.
Con estos resultados, los dos Alpine quedaron afuera de la Q3, aunque Colapinto mostró una recuperación importante después del accidente sufrido el viernes en el Hungaroring. El argentino largará desde la parte media de la grilla y buscará aprovechar el ritmo del auto para acercarse a la zona de puntos durante la competencia.
La pole position quedó en manos de Lando Norris, quien sobre el final de la Q3 logró superar por apenas 0.012 segundos a Lewis Hamilton. El piloto de McLaren registró 1:17.207 y dejó al británico de Ferrari en la segunda posición, mientras que Charles Leclerc completó el podio de la clasificación.
La definición tuvo momentos de tensión por las banderas amarillas provocadas por un trompo de Max Verstappen y la detención del Mercedes de George Russell por problemas mecánicos. El neerlandés quedó sexto, mientras que Colapinto partirá 13° en una carrera donde buscará avanzar posiciones y sumar puntos antes del receso de verano de la Fórmula 1.
La jornada también dejó una muy buena noticia para el automovilismo argentino gracias a Mattia Colnaghi, quien protagonizó una gran remontada en la carrera sprint de la Fórmula 3. El piloto de MP Motorsport largó desde el décimo puesto por la grilla invertida y avanzó seis posiciones para terminar cuarto, a un paso del podio.
El triunfo quedó en manos del francés Théophile Naël (Campos Racing), seguido por el japonés Kanato Le (ART Grand Prix) y el mexicano Ernesto Rivera (Campos Racing). Colnaghi confirmó así el gran nivel que había mostrado el viernes, cuando consiguió el tercer mejor tiempo en la clasificación.
La actividad de la Fórmula 3 continuará este domingo desde las 3:40 (hora argentina) con la carrera principal. Allí, el argentino largará desde la tercera posición, con una gran oportunidad para pelear por el podio e incluso por la victoria en el Hungaroring.
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