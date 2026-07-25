Fórmula 1: Franco Colapinto declaró despues de la clasificación "Creo que estaba para más"

El argentino de Alpine cuestionó su rendimiento en la Q2 y explicó cómo la falta de rodaje del viernes condicionó la puesta a punto de su auto.
Franco Colapinto no ocultó su bronca después de quedar eliminado en la Q2 y terminar 13° en la clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El argentino de Alpine consideró que tenía potencial para avanzar a la definición por la pole, pero aseguró que una mala vuelta y problemas con los neumáticos le impidieron conseguir el resultado que esperaba.
"La qualy 2 no fue buena, no hicimos un buen trabajo con las gomas. El primer sector fue muy malo y no pude recuperar lo que perdí... Da un poco de bronca", explicó Colapinto después de la sesión. Y fue contundente al analizar su rendimiento: "Creo que estaba para más".
El piloto argentino llegó a la clasificación con una desventaja acumulada desde el viernes, cuando prácticamente no pudo trabajar sobre la puesta a punto de su Alpine. "Ayer no giré, di tres vueltas nomás en la FP2", señaló Colapinto, en referencia a una jornada en la que tuvo muy poco tiempo de pista.
En la primera práctica, Colapinto no salió a pista porque fue reemplazado por el estonio Paul Aron, en cumplimiento de la normativa de la FIA que obliga a los equipos a darle al menos cuatro sesiones durante el año a los pilotos considerados rookies. En la segunda tanda, en tanto, el argentino sufrió un despiste después de media hora y quedó fuera del resto de la actividad.
Esa falta de rodaje tuvo consecuencias directas en la preparación del auto. "Es una lástima, el auto estaba bastante fuera de la ventana que a mí me gusta y al no tener la oportunidad de hacer la FP1 no puse el auto en cuanto a set up como me gusta a mí", explicó Colapinto sobre una de las principales dificultades que enfrentó durante el fin de semana.
A pesar de la frustración, el argentino también destacó el trabajo realizado para recuperar competitividad antes de la clasificación. "Hicimos un buen trabajo en recuperarnos", sostuvo. En ese sentido, también valoró su propia actuación: "Creo que en lo personal hice un buen trabajo".
Colapinto finalmente avanzó de la Q1 a la Q2, pero no consiguió ubicarse entre los diez pilotos que disputaron la definición por la pole position. Así, largará desde el 13° lugar, aunque su posición de partida todavía le permite aspirar a avanzar durante la carrera, especialmente si consigue una buena largada.
El argentino viene de protagonizar buenas actuaciones durante la temporada 2026 y de realizar remontadas importantes en las últimas dos fechas, disputadas en Gran Bretaña y Bélgica. Este domingo buscará repetir ese rendimiento en Hungría y convertir su decepción por la clasificación en posiciones durante la carrera, que comenzará a las 10 de la mañana, hora de Argentina.
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