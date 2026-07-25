Fórmula 1: Franco Colapinto declaró despues de la clasificación "Creo que estaba para más"

Esa falta de rodaje tuvo consecuencias directas en la preparación del auto. "Es una lástima, el auto estaba bastante fuera de la ventana que a mí me gusta y al no tener la oportunidad de hacer la FP1 no puse el auto en cuanto a set up como me gusta a mí", explicó Colapinto sobre una de las principales dificultades que enfrentó durante el fin de semana.

"Creo que estaba para más, me da bronca"



Franco Colapinto lamentó la eliminación en Q2 de la clasificación del GP de Hungría, aseguró que el equipo "no hizo un buen trabajo con las gomas" y sostuvo: "Vamos a intentar estar firmes en la carrera".pic.twitter.com/LIFhhdiCun — Corta (@somoscorta) July 25, 2026

A pesar de la frustración, el argentino también destacó el trabajo realizado para recuperar competitividad antes de la clasificación. "Hicimos un buen trabajo en recuperarnos", sostuvo. En ese sentido, también valoró su propia actuación: "Creo que en lo personal hice un buen trabajo".

Colapinto finalmente avanzó de la Q1 a la Q2, pero no consiguió ubicarse entre los diez pilotos que disputaron la definición por la pole position. Así, largará desde el 13° lugar, aunque su posición de partida todavía le permite aspirar a avanzar durante la carrera, especialmente si consigue una buena largada.

El argentino viene de protagonizar buenas actuaciones durante la temporada 2026 y de realizar remontadas importantes en las últimas dos fechas, disputadas en Gran Bretaña y Bélgica. Este domingo buscará repetir ese rendimiento en Hungría y convertir su decepción por la clasificación en posiciones durante la carrera, que comenzará a las 10 de la mañana, hora de Argentina.