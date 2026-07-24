Formula 1: Franco Colapinto chocó en la segunda práctica del Gran Premio de Hungría

En el momento del accidente habían transcurrido 30 minutos de la FP2. Colapinto intentó corregir el sobreviraje de su auto cuando el A526 comenzó a cruzarse, pero no logró evitar que el monoplaza se deslizara hasta el muro y terminara con el alerón trasero destruido. Luego del impacto regresó al garaje para dialogar con Flavio Briatore.

Franco Colapinto sufrió un accidente durante la sesión.



Perdió el control del Alpine en la curva 14, hizo un trompo y golpeó la parte trasera del auto.



Bandera roja y final anticipado para el argentino. pic.twitter.com/YC1IsVBgwv — Estación K2 (@EstacionK2) July 24, 2026

Desde Alpine confirmaron rápidamente el estado del piloto a través de sus canales oficiales. “Franco está fuera en T-14. Está bien”, informó la escudería francesa, mientras los comisarios retiraban el auto de la pista para reanudar la actividad.

Antes del accidente, Colapinto había conseguido mejorar sus tiempos con una vuelta de 1:22.531, mientras que su compañero Pierre Gasly marcó 1:22.132. El argentino había vuelto a subirse a su monoplaza para la FP2 tras cumplir con las obligaciones reglamentarias de la primera práctica, al igual que otros pilotos como Ollie Bearman, Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli y Valtteri Bottas.

Charles Leclerc dominó la primera práctica en Hungría y Franco Colapinto cedió su Alpine a Paul Aron

Charles Leclerc fue el más veloz en la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El piloto de Ferrari registró un tiempo de 1m19s075 en el Hungaroring, aunque sobre el cierre de la sesión sufrió una falla mecánica que le impidió regresar a boxes con normalidad y obligó a detener su auto en la pista.

Las mejoras introducidas por Ferrari en los alerones dieron resultado y permitieron a la SF26 mostrarse competitiva desde el inicio. Detrás de Leclerc finalizaron Max Verstappen, a 484 milésimas, y Lewis Hamilton, que completó el 1-3 para la escudería italiana. Más atrás se ubicaron Isack Hadjar y George Russell.

La práctica también tuvo una bandera roja luego de que Lance Stroll sufriera un inconveniente en la suspensión trasera de su Aston Martin y quedara detenido al costado del circuito, obligando a interrumpir momentáneamente la actividad.

Mientras tanto, Franco Colapinto siguió la sesión desde el box de Alpine, ya que el equipo cedió su monoplaza al estonio Paul Aron para cumplir con el programa de pilotos jóvenes. Aron completó 29 vueltas, marcó un mejor registro de 1m22s168 y terminó en el 19° puesto, mientras que Pierre Gasly finalizó 14° con el otro Alpine.

Franco Colapinto siguió la primera práctica desde el box de Alpine mientras Paul Aron utilizó su monoplaza como parte del programa de pilotos jóvenes.

El piloto argentino volverá al A526 con el número 43 en la segunda práctica libre, prevista para el mediodía de Argentina, donde comenzará a trabajar en la puesta a punto para uno de los circuitos más técnicos y exigentes del calendario de la Fórmula 1.

Cronograma de la Fórmula 1 para el Grán Premio de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: REALIZADA

Práctica libre 2: REALIZADO

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07:30 - 08:30 hs

Qualy: 11:00 - 12:00 hs

Domingo 26 de julio

Carrera: 10:00 hs