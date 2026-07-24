Formula 1: Franco Colapinto chocó en la segunda práctica del Gran Premio de Hungría

Franco Colapinto perdió el control de su monoplaza, impactó contra el muro y no pudo completar la FP2 del GP de Hungría, aunque confirmó que se encuentra bien.
Franco Colapinto no pudo completar la segunda práctica libre tras sufrir un despiste con su Alpine cuando restaban poco más de 25 minutos para el final de la sesión. El piloto argentino perdió el control del A526 en la última curva, impactó contra el muro con la parte trasera del auto y quedó fuera de la actividad.
El accidente provocó una bandera roja y dejó al argentino sin posibilidades de continuar en pista. Aunque el golpe ocasionó importantes daños en el alerón trasero del monoplaza, Colapinto descendió por sus propios medios y fue trasladado por protocolo en el auto médico antes de regresar al box de Alpine. “Estoy bien”, tranquilizó el piloto.
La segunda práctica libre en el Hungaroring terminó con Lewis Hamilton como el más rápido gracias a un registro de 1m18s729, seguido por su compañero, Charles Leclerc, a 0,148 segundos, completando un destacado 1-2 para Ferrari. En tanto, Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine, concluyó 14° con un tiempo de 1m21s704 luego de completar 29 vueltas. La actividad continuará este sábado con la clasificación desde las 11, mientras que el Gran Premio de Hungría se disputará el domingo a partir de las 10.
La maniobra se produjo en el último sector de la pista previo a la recta principal, que ya había presentado complicaciones durante la jornada. La parte externa de la última curva acumulaba suciedad y había generado pérdidas de control en otros pilotos. Incluso, Aron había tenido que corregir en tres oportunidades para evitar un despiste con el Alpine antes del incidente del argentino.
En el momento del accidente habían transcurrido 30 minutos de la FP2. Colapinto intentó corregir el sobreviraje de su auto cuando el A526 comenzó a cruzarse, pero no logró evitar que el monoplaza se deslizara hasta el muro y terminara con el alerón trasero destruido. Luego del impacto regresó al garaje para dialogar con Flavio Briatore.
Desde Alpine confirmaron rápidamente el estado del piloto a través de sus canales oficiales. “Franco está fuera en T-14. Está bien”, informó la escudería francesa, mientras los comisarios retiraban el auto de la pista para reanudar la actividad.
Antes del accidente, Colapinto había conseguido mejorar sus tiempos con una vuelta de 1:22.531, mientras que su compañero Pierre Gasly marcó 1:22.132. El argentino había vuelto a subirse a su monoplaza para la FP2 tras cumplir con las obligaciones reglamentarias de la primera práctica, al igual que otros pilotos como Ollie Bearman, Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli y Valtteri Bottas.
Charles Leclerc fue el más veloz en la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El piloto de Ferrari registró un tiempo de 1m19s075 en el Hungaroring, aunque sobre el cierre de la sesión sufrió una falla mecánica que le impidió regresar a boxes con normalidad y obligó a detener su auto en la pista.
Las mejoras introducidas por Ferrari en los alerones dieron resultado y permitieron a la SF26 mostrarse competitiva desde el inicio. Detrás de Leclerc finalizaron Max Verstappen, a 484 milésimas, y Lewis Hamilton, que completó el 1-3 para la escudería italiana. Más atrás se ubicaron Isack Hadjar y George Russell.
La práctica también tuvo una bandera roja luego de que Lance Stroll sufriera un inconveniente en la suspensión trasera de su Aston Martin y quedara detenido al costado del circuito, obligando a interrumpir momentáneamente la actividad.
Mientras tanto, Franco Colapinto siguió la sesión desde el box de Alpine, ya que el equipo cedió su monoplaza al estonio Paul Aron para cumplir con el programa de pilotos jóvenes. Aron completó 29 vueltas, marcó un mejor registro de 1m22s168 y terminó en el 19° puesto, mientras que Pierre Gasly finalizó 14° con el otro Alpine.
El piloto argentino volverá al A526 con el número 43 en la segunda práctica libre, prevista para el mediodía de Argentina, donde comenzará a trabajar en la puesta a punto para uno de los circuitos más técnicos y exigentes del calendario de la Fórmula 1.
Práctica libre 1: REALIZADA
Práctica libre 2: REALIZADO
Práctica libre 3: 07:30 - 08:30 hs
Qualy: 11:00 - 12:00 hs
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