Fórmula 1: Norris se quedó con el GP de Hungría y Colapinto terminó 15° sin sumar puntos

El piloto argentino perdió una posición en la largada de la competencia y, después, tuvo dos detenciones en los boxes que lo condenaron a terminar en uno de los últimos puestos de la grilla. El británico se quedó con el triunfo.
La Fórmula 1 disputó este domingo el Gran Premio de Hungría y no fue una buena cita para Franco Colapinto (Alpine): largó 13°, llegó a retrasarse hasta el 16º puesto después de dos paradas en los boxes y finalizó 15°, sin sumar puntos. Lando Norris (McLaren) fue primero durante gran parte de la carrera y se quedó con la victoria, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes).
Alpine volvió a padecer la diferencia superior en las monoplazas de los otros competidores en comparación a las suyas. Aunque el pilarense tuvo una buena largada y ganó dos posiciones, luego cayó al 14° lugar. La parada lenta en boxes lo perjudicó y el argentino retornó a la pista en el fondo de la grilla, en el 16° puesto.
Después de las detenciones por el Virtual Safety Car, el francés Pierre Gasly (Alpine) consiguió terminar en el lugar 12° y Franco, que no volvió a entrar a boxes para cambiar neumáticos, 15°.
La carrera en el Hungaroring fue el cierre de la primera parte de la temporada. Ahora, se llevará a cabo el descanso de verano y cesará la actividad tanto en las pistas como en las fábricas. La Fórmula 1 volverá en un mes, del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort.
El piloto argentino había quedado eliminado en la Q2 del sábado luego de registrar un mejor tiempo de 1m19s027. En la escudería francesa, Pierre Gasly consiguió una vuelta más rápida (1m18s844), por lo que inició la competencia desde el 12° lugar.
La grilla sufrió modificaciones tras las sanciones aplicadas por la FIA. El británico Lewis Hamilton (Ferrari), que había terminado segundo en la clasificación, recibió un recargo de tres posiciones por bloquear al australiano Oscar Piastri (McLaren). A su vez, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) también perdió tres lugares por no respetar las banderas amarillas provocadas por el trompo del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en los minutos finales de la sesión.
Con esos cambios, Norris mantuvo la pole position, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) avanzó en el orden de salida.
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