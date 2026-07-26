Fórmula 1: Norris se quedó con el GP de Hungría y Colapinto terminó 15° sin sumar puntos

Las posiciones finales en el Gran Premio de Hungría.

La previa del GP de Hungría

El piloto argentino había quedado eliminado en la Q2 del sábado luego de registrar un mejor tiempo de 1m19s027. En la escudería francesa, Pierre Gasly consiguió una vuelta más rápida (1m18s844), por lo que inició la competencia desde el 12° lugar.

La grilla sufrió modificaciones tras las sanciones aplicadas por la FIA. El británico Lewis Hamilton (Ferrari), que había terminado segundo en la clasificación, recibió un recargo de tres posiciones por bloquear al australiano Oscar Piastri (McLaren). A su vez, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) también perdió tres lugares por no respetar las banderas amarillas provocadas por el trompo del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en los minutos finales de la sesión.

Con esos cambios, Norris mantuvo la pole position, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) avanzó en el orden de salida.