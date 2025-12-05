Práctica libre 1 en Abu Dabi: Lando Norris primero y Franco Colapinto metió un sólido décimo puesto

Arriba de todo apareció Lando Norris, quien sigue soñando con coronarse por primera vez campeón del mundo. El británico marcó un tiempo de 1:24.485, apenas 8 milésimas por delante de Max Verstappen, mientras que Charles Leclerc quedó tercero a 16 milésimas.

Colapinto, que compartió la pista con varios debutantes y probadores, sacó provecho de la situación. Con su mejor vuelta en 1:24.855, quedó a solo 370 milésimas del mejor registro. Su compañero en esta sesión, el estonio Paul Aron (piloto reserva de Alpine) terminó 13°.

En medio de varios pilotos suplentes, la tanda también tuvo al mexicano Patricio O’Ward, piloto suplente que se subió al McLaren en lugar de Oscar Piastri. El australiano, candidato al título, deberá recuperar el ritmo en las próximas prácticas para llegar fino a la clasificación de mañana.

¿Como sigue?

La acción seguirá a partir de las 10:00, cuando se ponga en marcha la Práctica Libre 2 en Yas Marina. Tendremos un final frenético de Fórmula 1, en medio de la lucha entre los tres contrincantes, Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen, por ver quién se corona como el campeón de la Fórmula 1.